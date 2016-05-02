Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
banner138

Bursa'ya yeni sponsor

Bursaspor Kulübü, yeni sezonda futbol takımı forma göğüs reklamı için Faik Çelik Holding bünyesindeki Warmhaus firması ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

02 Mayıs 2016 Pazartesi 15:16
Bursa'ya yeni sponsor

Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Faik Çelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Çelik ve holdingin yönetim kurulu başkan yardımcısı Nedim Çelik hazır bulundu.

Ali Ay törende yaptığı konuşmada, 2 aydan beri göğüs reklamı için birkaç firmayla görüştüklerini hatırlattı. Faik Çelik Holding'den iki hafta önce bir teklif aldıklarını belirten Ay, "Göğüs reklamı verenin Bursalı bir firma olmasının hem bizim için hem Bursaspor için ileriye yönelik marka değerinin yükselmesi açısından daha faydalı olacağını düşündük. Biz de bu teklife onay verdik. 3,5 milyon lira artı KDV ile 2 yıllık anlaşmaya vardık. Bursasporlulara ve camiaya hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu. Cihan Çelik de yeni markaları Warmhaus ile Bursa'ya değer katmak istediklerini, bu çerçevede şehrin en önemli markası olan Bursaspor'a destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Anlaşmanın Bursaspor'a ve yeni markalarına önemli katkı sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: "Marka değerimize katkı sağlayacak projelerde yer almaya özen gösteriyoruz. Uzun yıllardır bünyemizde farklı şirketlerle Bursaspor ile farklı ilişkiler içindeyiz. Bursaspor ile ilk kez uzun süreli bir sponsorluk anlaşmasına imza atıyoruz. Bu anlaşmanın iki tarafa da başarılar getirmesini diliyorum."
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigBursasporAli AyWarmhaus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi taraftar buluşması
Derbi öncesi taraftar buluşması
Yunanistan'da futbol durduruldu
Yunanistan'da futbol durduruldu
Sow, kırıklığı oldu
Sow, kırıklığı oldu
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
"Kafamda soru işaretleri vardı"
"Kafamda soru işaretleri vardı"
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Raptors 15'de 15 yaptı
Raptors 15'de 15 yaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim