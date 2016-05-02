Bursa'ya yeni sponsor

Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Faik Çelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Çelik ve holdingin yönetim kurulu başkan yardımcısı Nedim Çelik hazır bulundu.



Ali Ay törende yaptığı konuşmada, 2 aydan beri göğüs reklamı için birkaç firmayla görüştüklerini hatırlattı. Faik Çelik Holding'den iki hafta önce bir teklif aldıklarını belirten Ay, "Göğüs reklamı verenin Bursalı bir firma olmasının hem bizim için hem Bursaspor için ileriye yönelik marka değerinin yükselmesi açısından daha faydalı olacağını düşündük. Biz de bu teklife onay verdik. 3,5 milyon lira artı KDV ile 2 yıllık anlaşmaya vardık. Bursasporlulara ve camiaya hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu. Cihan Çelik de yeni markaları Warmhaus ile Bursa'ya değer katmak istediklerini, bu çerçevede şehrin en önemli markası olan Bursaspor'a destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Anlaşmanın Bursaspor'a ve yeni markalarına önemli katkı sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: "Marka değerimize katkı sağlayacak projelerde yer almaya özen gösteriyoruz. Uzun yıllardır bünyemizde farklı şirketlerle Bursaspor ile farklı ilişkiler içindeyiz. Bursaspor ile ilk kez uzun süreli bir sponsorluk anlaşmasına imza atıyoruz. Bu anlaşmanın iki tarafa da başarılar getirmesini diliyorum."