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Bursaspor çıkışa geçmek istiyor

Ligde 5 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Bursaspor, yarın sahasında karşılaşacağı Beşiktaş’ı mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.

01 Şubat 2018 Perşembe 14:10
Bursaspor çıkışa geçmek istiyor

Ligde 5 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Bursaspor, yarın sahasında karşılaşacağı Beşiktaş’ı mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.

Süper Lig’de son 5 maçta da galibiyet yüzü görmeyen Bursaspor, ligin 20. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Ligin ikinci yarısına kötü başlayan ve Başakşehir ile Alanyaspor mücadelelerinde aldığı mağlubiyetlerle taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan yeşil-beyazlılar, Beşiktaş mücadelesinde taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.

BURSASPOR’DA EKSİK ÇOK

Bursaspor’da sakatlıkları devam eden kaptan Pablo Martin Batalla, Kubilay Kanatsızkuş ve Ertuğrul Ersoy’un yanı sıra kart cezalısı Mikel Agu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle son oynanan Alanyaspor müsabakasında görev alamayan Badu’nun da şans bulması halinde sahada yer alabileceği bildirildi. Sezon başında 26 bin kombine satan Bursaspor’da, Beşiktaş maçı için satışa çıkarılan 11 bin dolayındaki biletlerden 4 bin 375 adet satıldığı bildirildi. Biletlerin maç saatine kadar tükenmesi bekleniyor.

İHA

Son Güncelleme: 01.02.2018 14:21
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSüper LigBursasporFutbol
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