Bursaspor kader maçında

Spor Toto Süper Lig’de 2016-2017 sezonunun son haftasına gelinirken, Adanaspor ve Gaziantepspor’un ardından ligden düşen son takım da yarın belli olacak. Ligde kalma savaşı veren Bursaspor, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılardan 2 puan geride olan Çaykur Rizespor ise Alanyaspor’u konuk edecek.

Saat 17.00’de başlayacak olan müsabakalarda Çaykur Rizespor’un Alanyaspor’u mağlup etmesi durumunda Bursaspor’un Trabzonspor’u yenmekten başka seçeneği bulunmuyor. Rizespor’un puan kaybetmesi halinde ise Bursaspor’un alacağı her sonuç Rize ekibini bir alt lige düşürecek.

TRABZONSPOR İLE 81. RANDEVU

Bursaspor, deplasmanda karşılaşacağı bordo-mavili rakibi ile Süper Lig tarihinde 81 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Karadeniz ekibi 41 defa galibiyete uzanan taraf olurken, Bursaspor ise 11 müsabakada hanesine 3 puan yazdırdı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

TİMSAH, TRABZON’DA BİR KEZ KAZANABİLDİ

Yeşil-beyazlı takım, Trabzon deplasmanında oynadığı 40 karşılaşmada 13 beraberlik, 26 mağlubiyet elde etti. Yalnızca 1 kez rakibini deplasmanda mağlup edebilen Bursaspor’un 1-0’lık sonuçla galibiyete uzandığı karşılaşmadaki golünü de Batalla kaydetmişti.

BURSASPOR KÜME DÜŞERSE BİR İLK YAŞANACAK

Yeşil-beyazlı ekip, küme düşmesi halinde Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayıp küme düşen ilk takım olacak. Bursaspor, daha önce 2004 yılında bir alt lige düşmüş ve iki sezon sonra şampiyon olarak lige geri dönmüştü.

Şenol Güneş Spor Kompleksinde saat 17.00’de başlayacak olan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat.