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Bursaspor yeni yılda kayıp

Süper Lig'de bu yıl yaptığı 5 maçta galibiyet elde edemeyen Bursaspor'da 3 puan hasreti 8 haftaya yükseldi

19 Şubat 2018 Pazartesi 14:04
Bursaspor yeni yılda kayıp

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 2018 yılında galibiyete hasret kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de 22 haftalık periyotta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 27 puan toplayan yeşil-beyazlılar, son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarını üzüyor. Sezona Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen ile başlayan ve ilk haftalarda aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Bursaspor, aynı istikrarı sürdürmeyi başaramadı. Ligde son olarak 14. haftada 3 Aralık 2017'de deplasmanda Atiker Konyaspor'u Stancu, Kembo ve Aziz Eraltay'ın attığı gollerle 3-0 yenen yeşil-beyazlılar, ardından oynadığı 8 maçtan 5 mağlubiyet, 3 beraberlikle ayrılarak 3 puanı bir arada göremedi.

Ligin şampiyonluk yaşayan 5 takımından biri olan Bursaspor, 2018 yılında yaptığı 5 maçta sahadan 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ayrılarak yeni yılda henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne elenen, ligde 8 haftadır galibiyete hasret kalan Bursaspor'da alınan kötü sonuçların ardından yönetim kurulu ve teknik direktör Paul Le Guen de taraftarların tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

Alınan sonuçlar taraftarı endişelendiriyor

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon 17 haftalık periyotta 27 puan toplamasına karşın son hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'u yenerek ligde kalan Bursaspor'da bu sezon 22 maçta aynı puanın toplanması, yeşil-beyazlı taraftarları endişelendiriyor. Taraftarlar, ligin 22. haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve 0-0 sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından yönetim kurulu aleyhinde tezahürat yaparak istifa çağrısında bulundu.

Başkan takımına inanıyor

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Evkur Yeni Malatyaspor maçına mutlak galibiyet hedefiyle çıktıklarını ancak istedikleri sonucu alamayarak sahadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından camiada karamsar bir havanın oluştuğunu belirten Ay, "Her zaman söylediğim gibi iyi bir takımımız var. Evkur Yeni Malatyaspor maçını kazanmamız gerekiyordu ama olmadı. Çocuklar ellerinden geleni yaptı. Biz teknik heyetimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. En kısa zamanda yeniden güzel sonuçlar almaya başlayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Son 8 karşılaşma

Bursaspor'un ligin 14. haftasında galip geldiği Atiker Konyaspor maçının ardından oynadığı karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

15. hafta: Bursaspor: 0 - Fenerbahçe: 1

16. hafta: Trabzonspor: 1 - Bursaspor: 0

17. hafta: Bursaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1

18. hafta: Bursaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 3

19. hafta: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Bursaspor: 1

20. hafta: Bursaspor: 2 - Beşiktaş: 2

21. hafta: Teleset Mobilya Akhisarspor: 1 - Bursaspor: 0

22. hafta: Bursaspor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0

AA

Son Güncelleme: 19.02.2018 14:20
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigGalibiyet HasretiFutbolBursaspor
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