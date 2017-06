"Bütün kalbimle Süper Lig'i istiyorum"

TFF 1. Lig final maçında 4 Haziran Pazar günü Antalya'da Göztepe ile Spor Toto Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek Eskişehirspor 'da, teknik direktör Mustafa Denizli , "Süper Lig'e çıkmayı bütün kalbimle ve kılcal damarlarıma kadar istiyorum." dedi.

Denizli, yaptığı açıklamada, bütün futbol culuk yaşantısını geçirdiği İzmir'in uzun süre Süper Lig'de takımının bulunmadığını vurguladı. Eskişehirspor'a geldiğinden Süper Lig'e çıkma hedefi doğrultusunda gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Denizli, "Türk futboluna büyük hizmetler verip, büyük futbolcular kazandırmış iki önemli camia TFF 1. Lig finalinde karşılaşıyor. 1969-1970 sezonunda Göztepe ile Eskişehirspor arasındaki Türkiye Kupası finalini tribünden izleyen biriydim. O zaman Eskişehirspor'un ve Göztepe'nin oynadığı futboldan büyük zevk alıyordum. İki takımda da hem arkadaşlarım hem de ağabeylerim vardı. Şimdi yine böyle bir finalde karşı karşıya geleceğiz." diye konuştu.

"Takımıma sonuna kadar güveniyorum"

Deneyimli teknik adam, Eskişehir şehrinin beklentilerini iyi bildiklerini, Süper Lig'e yükselmek için her şeyi ortaya koyacaklarını söyledi. Kendileri açısından final maçına çıkacaklarını anlatan Denizli, şöyle devam etti: "Göztepe son haftalarda grafiğini üste çeviren ekiplerden birisi. Başında arkadaşım ve değerli bir teknik direktör olan Yılmaz Vural var. Bu anlamda da güzel bir final olacak. Taraftarımıza ve şehrimize düşündüklerini gerçekleştirecek futbolu ve mücadeleyi ortaya koyacağız. Bu finale hepimiz hazırız. Antalya'da her şeyini ortaya koyacak iki takımın mücadelesi olacak. Takımıma sonuna kadar güveniyorum. Türkiye de iki büyük futbol camiasının maçını izleyecek. Son derece dikkatli olmamız gereken bir 90 dakikanın olduğunu biliyoruz. Eskişehirspor olarak finaldeki amacımızı gerçekleştirmek için her şeyimizi ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Eskişehirspor'un Süper Lig'e çıkmasını bütün kalbimle ve kılcal damarlarıma kadar istiyorum. Hak eden kazansın, inşallah bu hak eden de biz oluruz."

Mustafa Denizli, Antalya'daki maçta kırmızı-siyahlı taraftarların takımlarının yanında olacağına değinerek, "Onlar da takımın başarısı için çaba sarf ediyor. Türkiye'nin az sayıda görebileceği taraftar desteğine sahip iki takımın mücadelesi olacak. Eskişehirspor taraftarının nasıl olduğunu söylemeye bile gerek yok. Göztepe de hem sahasında hem de deplasmanda takımını yalnız bırakmayan bir taraftar kitlesine sahip. Taraftarlar da bu maçın keyfini centilmen bir şekilde yaşasın. Takımlarına destek olurken diğer taraftarlara da örnek olsunlar." ifadelerini kullandı.