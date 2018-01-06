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"Büyük bir oyuncu kaybettik"

Beşiktaş'ın Şilili milli futbolcusu Gary Medel, Cenk Tosun'un İngiliz ekibi Everton'a transfer olmasına ilişkin, "Büyük bir oyuncu ve insanı kaybettik" dedi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:39
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"Büyük bir oyuncu kaybettik"

Sezon başında İtalya temsilcisi Inter'den kadroya dahil edilen Medel, siyah-beyazlıların Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini belirten 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, "İyi çalışıyoruz. İzinli arkadaşlarımız da aramıza katıldı. Umarım iyi bir takım olarak yolumuza devam ederiz. Ligde daha iyi olabiliriz. Ufak detaylar var. Bunları düzeltmek için burada kamptayız." diye konuştu. Medel, Everton'a transfer olan eski takım arkadaşı Cenk Tosun'un önemli bir golcü olduğunu aktararak, "Büyük bir oyuncu ve insanı kaybettik. Cenk, takım için çok önemliydi. Duruşu olan ve her maçta gol atan bir futbolcuydu. Umarım Everton'da çıkış yakalar. Her şey umduğu gibi devam eder." ifadelerini kullandı.

"İlk maçtan iyi sonuç alırsak turu zorlarız"

Gary Medel, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacakları Almanya temsilcisi Bayern Münih ile zor maçlara çıkacaklarını aktardı. Bavyera ekibinin iyi bir takım olduğunu vurgulayan Medel, "Etkili oyunculara sahipler. Ama biz de Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir takımız. Eğer Almanya'da oynayacağımız ilk maçtan iyi sonuç alırsak turu zorlarız." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolGary MedelSporSÜPERLİG
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