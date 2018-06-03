Büyük farkla Ali Koç başkan

Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün 37. başkanı oldu.

Ülker Stadı'ndaki kongrede geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 111 yıllık kulüp tarihine 37. başkan olarak adını yazdırdı.

Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç, kongre üyeleri tarafından 3 yıllığına göreve getirildi.

Büyük farkla Ali Koç

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçildi

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçildi.

Ülker Stadı'nda yapılan tarihi kongrede kullanılan oyların 20 bin 736'sı geçerli sayıldı.

Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda, saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam etti.

Daha sonra Genel Kurul Divan Başkanı Vefa Küçük'ün öncülüğünde oy sayım işlemine başlandı. Yaklaşık 2,5 saatte sayılan oyların sonucunda neticeyi de Küçük açıkladı.

Ali Koç, 16 bin 92 oy alarak yeni başkan olurken, Aziz Yıldırım 4 bin 644 oyda kaldı. Koç, Yıldırım'a 11 bin 448 oy farkı attı.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler: Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan.

Yedek üyeler: Belgin Aral, Alper Pirşen, Ozan Korman Tarman, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki, Muhittin İlker Dinçay, Esra Nazlı Ercan.

Taraftarların büyük coşkusu

Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nın çevresinde Ali Koç'un başkan seçilmesini kutladı.

Sabah saatlerinden itibaren binlerce sarı-lacivertli taraftar, stadın dışında Ali Koç lehine tezahüratlar yaptı. Ali Koç'un seçimi kazanmasıyla büyük bir coşku yaşayan taraftarlar, meşaleler yaktı.

Ali Koç, taraftarlara gitti

Ali Koç, kendisini dışarıda bekleyen taraftarları selamladı. Kesin sonuç açıklanmadan önce seçimi büyük farkla önde götürdüğünü öğrenen Ali Koç, ilk olarak yönetim listesinde yer alan Semih Özsoy'la sevincini yaşadı.

Koç, daha sonra direkt Ülker Stadı'nda Fenerium tribününde bulunan balkonda taraftarların karşısına çıktı. Binlerce taraftarla tezahüratlar yapan Koç, daha sonra içeri girerek kongre üyeleriyle sevincini paylaştı.

Aziz Yıldırım dönemi sona erdi

Fenerbahçe Kulübünde 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi sona erdi. İlk kez 15 Şubat 1998'de başkan seçilen Yıldırım, bu seçime kadar girdiği 12 kongrede kazanmıştı.

Aziz Yıldırım, 13. kongresinde Ali Koç'u geçmeyi başaramadı ve başkanlık koltuğunu devretmek zorunda kaldı.

Aziz Yıldırım sonuçları beklemedi

Seçimi kaybeden Aziz Yıldırım, sonuçları beklemeden seçim alanından ayrıldı. Yıldırım, sandıkların sayımı devam ederken sonuçların aleyhine çıkması üzerine seçim alanını terk etti.

Başkan Koç'tan ilk açıklama

Fenerbahçe Kulübünün yeni başkanı Ali Koç, "Camiaya layık olabilmek için çok titiz davrandım. Biz bu başarıyı milyonlarla aldık." dedi.

Ülker Stadı'nda yapılan seçimli olağan genel kuruluda mevcut başkan Aziz Yıldırım'ı geçerek başkanlığa seçilen Ali Koç, ilk konuşmasını yaptı.

Seçimin Fenerbahçe camiasına hayırlı olmasını dileyen Ali Koç, şunları kaydetti: "Bu yolda hep inandım. 'Kim kazanırsa büyük farkla kazanacak.' dedim. Kendimizden çok emindik ama acaba bir şey de yanlış yaptık mı, dedik. Çünkü hiç kongreye girmemiştik. Bu sevgi, güven az insana nasip olur. Bu yolda kimseye biat etmedik, kimseden menfaat beklemedik. Aynaya baktığımızda kendimizi sorgulayacak bir eyleme girmedik. Bu kadar organik olabilirdi bir seçim kampanyası. 'Kongreler Fenerbahçe taraftarının sesidir.' dedim. Ben de bu inançla gittiğim her yerde 'Herkes yolcu, taraftar hancıdır. Ben de bir taraftarım.' dedim. Çok duygu yüklüyüm bugün. Bu sizin eseriniz. Siz bana inandınız, ben size inandım. Bir kez bile sizi utandıracak bir şey yapmadım. Camiaya layık olabilmek için çok titiz davrandım. Biz bu başarıyı milyonlarla aldık."

Yönetimindeki Burhan Karaçam ile Semih Özsoy'a teşekkür eden Koç, "Bu yola çıkarken iki kişiye gittim. Biri Burhan Karaçam. 'Sonuna kadar seninleyim.' dedi. Diğeri Semih Özsoy. Bu süreçte minimum hata yaptıysak onun zekası sayesindedir. Yolda tuzaklar oldu, aba altından sopa göstermeye çalışanlar oldu. Bizim korkacağımız bir şey yoktu ve hep doğru bildiğimiz yoldan gittik. Bu iki isme teşekkür etmek istiyorum. Keşke şampiyonluk kutlasaydık, inşallah o günler de gelecek o günleri de kutlayacağız. Ailem her türlü iftiraya göğüs germem de yanımda oldu. Allah doğrunun yanında oldu. İyilik kazandı. Burada hepinize ne kadar teşekkür etsem az. Hep beraber başardık, esas yolculuk şimdi başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayallerinizi gerçekleştirecek iklimi size sunacağız"

Ali Koç, taraftarın hayallerini gerçekleştirmek için mücadele edeceklerini dile getirerek şöyle devam etti: "Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Size, bir hayali gerçeğe dönüştürdüğünüz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Biz de sizin hayalinizi gerçeği dönüştürmek için mücadele edeceğiz. Çok zor bir yolculuğa çıkıyoruz. Biliyorum beklenti çok yüksek. Bundan sonra da hep beraber Fenerbahçe'miz için başaracağız. İçinde bulunduğumuz durum, elimizde sihirli değnek yok. Ben ve arkadaşlarımız, hayallerimizi ve hayallerinizi gerçekleştirecek iklimi size sunacağız. Bayrakları çıkarmaya hazır olun. Eski özümüze, mutlu olmaya, gurur duymaya, övünmeye hazır olun."

"Aziz Yıldırım, efsane başkanımızdır"

Ali Koç, 20 yıllık başkanlık görevi biten Aziz Yıldırım'ı "efsane" başkan olarak gösterdi.

Kimseye kırgınlığının ve kızgınlığının olmadığını vurgulayan Koç, şu ifadeleri kullandı: "Keşke yaşanmasaydı ama artık ne yaşandıysa yaşandı. Bir sözüm de başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a. Aziz Yıldırım olmasaydı ben burada olmazdım. O olmasaydı bu stat olmazdı. Aziz Yıldırım olmasaydı Türkiye'de birçok stat olmazdı. Fitili biz ateşledik. Yakında Türkiye'de müthiş basketbol salonları olacak. Aziz Yıldırım olmasaydı bu da olmazdı. Aziz Yıldırım olmasaydı amatör sporlar Türkiye'de bu kadar gelişemezdi. Başkanımız Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye kattıklarıyla fazlasıyla efsane başkan olmayı hak etmiştir. En büyük kahramanlığını 3 Temmuz'da gösterdi. Bizim en zayıf olduğumuz anda dimdik ayakta durdu. Hem o hem de camiamız bu işten çok darbe yedi. Maddi zararlar alınana kadar hepimiz 4 Temmuz'daymışız gibi dimdik duracağız. Fenerbahçe'yle kimse başa çıkamaz. Uzun bir süreç bizi bekliyor. Bu işin en büyük mücadelecisi Aziz Yıldırım olacaktır. O bu mücadelenin liderliğini yapmaya devam edecektir. Hepimiz, o mücadelede çorbaya tuzumuzu atacağız. Allah korusun Yargıtay'dan hiç kabullenemeyeceğimiz bir karar çıkarsa o zaman siz taraftarlara yine ihtiyacımız olacak. Biz bir bütün aileyiz."

Ali Koç son olarak, "Bize bu rüyayı yaşatıp hayalimizi gerçeğe dönüştürdüğünüz için teşekkür ederiz. Biz de sizlerin hayallerinizi gerçeğe dönüştüreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.