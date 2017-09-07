"Büyük potansiyele sahip"

Galatasaray 'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges, teknik direktörleri Igor Tudor 'un büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Brezilyalı futbolcu, GSTV'ye yaptığı açıklamada, Tudor yönetiminde çok iyi çalıştıklarını belirterek, "Genç bir hocamız var ama bence kesinlikle büyük bir potansiyele sahip. Çok güzel çalıştığımızı düşünüyorum. Mutlaka kariyerinde çok daha iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Tudor'un futbolculuk kariyerinin de önemli olduğunu aktaran Fernando, "Hepimizin bildiği gibi çok önemli bir kulüpte oynadı. Diğer taraftan şu anda hoca olarak ondan her gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Oyun sistemi içinde de benden beklentileri var. Bunu da her antrenmanda benimle paylaşıyor. Ben de elimden geldiği kadar bunlara karşılık vermeye çalışıyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Adaptasyon sürecim çok çabuk ilerledi"

Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takıma kısa sürede uyum sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "İlk 1 ay her zaman için zordur. Adaptasyon sürecim çok çabuk ilerledi. İlk geldiğimiz zaman bir hazırlık maçı vardı. Galatasaray kariyerime çok çabuk şekilde giriş yaptım. Herkesin yardımıyla çok iyi bir şekilde devam ediyorum. Kazandığımız maçların verdiği moralle gayet iyi şekilde sürüyor. Buradaki adaptasyon sürecimde takım arkadaşlarımın inanılmaz katkıları oldu. Diğer taraftan hocamızın bana verdiği destek de çok önemliydi. Taraftarımızı unutmamak lazım. Çünkü onların da desteğiyle adaptasyon süreci çok hızlı gelişti."

"Gördüğüm en iyi taraftar grubu"

Galatasaray taraftarından övgüyle söz eden Fernando, "Mükemmel bir atmosfer yaratıyorlar. İçeride ve dışarıda oynadığımız maçlarda her zaman yanımızdalar. Şunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki; şu zamana kadar gördüğüm en iyi taraftar grubu. Hem oynadığım takımlarda hem de rakiplerinde hiç böyle bir taraftar grubu görmedim. 90 dakika boyunca bize destek veriyorlar. Onların desteği çok önemli. Umarım sezon sonu hep birlikte mutlu sona ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu. Fernando, Galatasaray'a gelmeden önce birçok transfer teklifi aldığını anlatarak, "Galatasaray'ın bana yaklaşımı çok pozitif oldu. Beni gerçekten çok istediklerini gösterdiler. Bu da beni çok sevindirdi. Galatasaray gibi bir camia tarafından bu kadar istenmek beni mutlu etti. Sadece bilmediğim veya bu kadar bilgi sahibi olmadığım, taraftarın bu kadar takımlarına bağlı olduklarıydı. Onu da buraya geldikten sonra görme fırsatı buldum." şeklinde konuştu.

"Mutlaka zor bir maç olacak"

Brezilyalı futbolcu, sezona şampiyonluk hedefiyle çıktıklarını dile getirerek, "Bu hedefe yürürken de her maç bizim için final. Önümüzdeki maç Antalyaspor'la. Mutlaka zor bir maç olacak, iyi bir takıma karşı deplasmanda oynayacağız. O da bu hedefe giden finallerden bir tanesi. Hedefimiz oraya gidip, bu zamana kadar yaptığımız gibi mücadele edip, güzel bir sonuçla ayrılmak." ifadelerini kullandı.



"Lakabım ahtapot"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto forması altında 2008-2009 sezonunda Manchester United ile oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları müsabakadaki performansından dolayı taraftarların kendisine "Ahtapot" lakabını taktığını hatırlatan Fernando, sözlerini şöyle tamamladı: "21 yaşındaydım. Manchester United'a karşı çeyrek final maçıydı ve inanılmaz iyi bir maç çıkarmıştım. Çok top kaptım ondan dolayı da Porto taraftarının bana böyle bir lakabı oldu. İlk başlarda tabii ki hoşuma gitti. Ondan sonra da bu lakabı devam ettirdim. Diğer maçlarda bu performansımı yansıtmayı sürdürdüm. Şu anda Galatasaray'dayım. Umarım aynı şekilde, aynı performansla bu lakabı devam ettiririm."