"Büyüklere karşı iyi motive oluyoruz"

Bu sezon gösterdiği performansla Atiker Konyaspor'da ilk 11'in değişmez futbolcularından olan Volkan Fındıklı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maçı değerlendirdi. Yeşil-beyazlı futbolcu, son zamanlarda şanssız yenilgiler aldıklarını, Fenerbahçe maçıyla kötü gidişlerine son vermek istediklerini dile getirdi. Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini aktaran Volkan Fındıklı, "Anadolu kulüpleri 'Üç büyükler' olarak adlandırılan takımlara karşı daha iyi motive oluyor. Bunun kimse aksini söyleyemez. Deplasmanda onlara karşı elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz. Amacımız puan ya da puanlar alabilmek. Fenerbahçe karşısında alacağımız galibiyetle hem motivasyonumuzu yükseltmek hem de üst sıralara çıkmak istiyoruz." diye konuştu.



Bu sezon, geçen yıla göre performans olarak geride olduklarını vurgulayan Volkan Fındıklı, şunları kaydetti: "Aslında oyun olarak geçen seneyle aynıyız, sadece şanssız goller yiyoruz. Aldığımız kötü sonuçlarda bunların payı olduğunu düşünüyorum. Geçen sene ilk felsefemiz, gol yememek üzerineydi. Oyunumuzu bunun üzerine inşa ettiğimiz zaman bulduğumuz gollerle 3 puanları alıyorduk. Bu sene şanssızlık mı beceriksizlik mi diyelim bilmiyorum, biraz fazla pozisyon veriyoruz. Takım olarak bu durumu çözmeye çalışıyoruz. Yediğimiz gol sayısı, bu seneki durumumuzu ortaya çıkarıyor. Bunu iyiye çevirmek bizim elimizde. Gerekli skorları alıp, üst sıralara tutunmaya devam etmek istiyoruz. Bunu yapacak güçteyiz. Takım olarak buna inanıyoruz."