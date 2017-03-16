Bu sezon gösterdiği performansla Atiker Konyaspor'da ilk 11'in değişmez futbolcularından olan Volkan Fındıklı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maçı değerlendirdi. Yeşil-beyazlı futbolcu, son zamanlarda şanssız yenilgiler aldıklarını, Fenerbahçe maçıyla kötü gidişlerine son vermek istediklerini dile getirdi. Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini aktaran Volkan Fındıklı, "Anadolu kulüpleri 'Üç büyükler' olarak adlandırılan takımlara karşı daha iyi motive oluyor. Bunun kimse aksini söyleyemez. Deplasmanda onlara karşı elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz. Amacımız puan ya da puanlar alabilmek. Fenerbahçe karşısında alacağımız galibiyetle hem motivasyonumuzu yükseltmek hem de üst sıralara çıkmak istiyoruz." diye konuştu.
"Büyüklere karşı iyi motive oluyoruz"
Konyaspor'un savunma oyuncusu Volkan Fındıklı, Anadolu kulüplerinin, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı daha iyi motive olduğunu söyledi
16 Mart 2017 Perşembe 13:48
Bu haber kez okundu.
Bu sezon gösterdiği performansla Atiker Konyaspor'da ilk 11'in değişmez futbolcularından olan Volkan Fındıklı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maçı değerlendirdi. Yeşil-beyazlı futbolcu, son zamanlarda şanssız yenilgiler aldıklarını, Fenerbahçe maçıyla kötü gidişlerine son vermek istediklerini dile getirdi. Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini aktaran Volkan Fındıklı, "Anadolu kulüpleri 'Üç büyükler' olarak adlandırılan takımlara karşı daha iyi motive oluyor. Bunun kimse aksini söyleyemez. Deplasmanda onlara karşı elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz. Amacımız puan ya da puanlar alabilmek. Fenerbahçe karşısında alacağımız galibiyetle hem motivasyonumuzu yükseltmek hem de üst sıralara çıkmak istiyoruz." diye konuştu.