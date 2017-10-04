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ByLock'tan 15 yıl hapsi istendi

ByLock kullandığı gerekçesiyle Ağustos ayında ifade veren Ahmet Şan için istenen ceza belli oldu

04 Ekim 2017 Çarşamba 00:00
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ByLock'tan 15 yıl hapsi istendi

ByLock kullandığı gerekçesiyle FETÖ soruşturması kapsamında 21 Ağustos'ta ifade veren ve bir gün sonra Konyaspor'daki başkanlık görevinden istifa eden Ahmet Şan'la ilgili karar verildi.

Ahmet Şan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Şan'ın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istenen 18 sayfalık  '2017/11649' esas numaralı iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede 'ByLock' tespit raporununda deliller arasında yer aldığı ve sonu 9701 ile biten telefon numarasında 20'den fazla 'ByLock' kullanıldığının tespit edildiği belirtildi. Şan'ın, ifadesinde ise 'ByLock'u kendisinin yüklemediği ve kullanmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

SPOR SERVİSİ

Son Güncelleme: 04.10.2017 17:08
Anahtar Kelimeler:
BylockFetöAhmet ŞanAtiker KonyasporFutbol
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