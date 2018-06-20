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C ve D grubundan 3 maç oynanacak

Dünya Kupası'nda heyecan, yarın C ve D gruplarında üç maç oynanacak

20 Haziran 2018 Çarşamba 16:33
C ve D grubundan 3 maç oynanacak

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, yarın C ve D gruplarında oynanacak 3 maçla devam edecek.

Yarın oynanacak karşılaşmalar ile C Grubu'ndaki ikinci maçlar tamamlanacak.

Günün ilk maçında C Grubu'nda Danimarka ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Samara Arena'da oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak.

Gruptaki ilk maçında Peru'yu mağlup eden Danimarka'nın 3 puanı bulunurken, Fransa'ya kaybeden Avustralya henüz puanla tanışamadı.

Yarının ikinci maçında, C Grubu'nda ilk maçını kazanan Fransa, Peru karşısına çıkacak. Ekaterinburg Arena'da oynanacak mücadelenin başlama saati 18.00.

Günün son maçı ise Arjantin ile Hırvatistan arasında olacak. D Grubu mücadelesi Nizhny Novgorod'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak. İlk maçında İzlanda ile berabere kalan Arjantin 1, Nijerya'yı mağlup eden Hırvatistan ise 3 puana sahip.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2018 17:18
Anahtar Kelimeler:
Futbol2018 FIFA Dünya Kupası
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