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Çakır, Arabistan'da maç yönetecek

Cüneyt Çakır, El-Hilal ile El Ittihad takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Süper Kupa müsabakasını yönetecek

17 Ağustos 2018 Cuma 12:49
Çakır, Arabistan'da maç yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, El-Hilal ile El Ittihad takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Süper Kupa müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun ismen daveti, Merkez Hakem Kurulunun onayı ile Çakır, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Loftus Road Stadyumu'nda yarın TSİ 20.30'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suudi Arabistan Futbol Federasyonundan Muhammed Alismail olacak.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2018 13:14
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Süper KupaFutbolEl-HilalEl IttihadCüneyt Çakır
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