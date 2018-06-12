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Çakır Rusya'da ortaya çıktı

Dünya Kupası'nda yer alacak Türk hakemler Cüneyt Çakır, Tarık Ongun ve Bahattin Duran'ın da yer aldığı hakem seminerinde medya günü yapıldı

12 Haziran 2018 Salı 16:50
Çakır Rusya'da ortaya çıktı

Cüneyt Çakır ve ekibinin de yer aldığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemlerin katıldığı hakem seminerinde medya günü gerçekleştirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 4 Haziran'da başlayan seminerde, hakemler son eğitim çalışmalarını gerçekleştirdiler. Cüneyt Çakır ile yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un da yer aldığı basına açık gerçekleştirilen hakem seminerinde, hakemler ilk olarak toplu şekilde sahaya çıktılar ve ısınma hareketleri yaptılar.

Kondisyon hareketleri ile devam eden antrenmanın ikinci bölümünde ise genç oyuncuların yer aldığı karşılaşmayı hakemler değişimli olarak yönettiler. Cüneyt Çakır da karşılaşmanın 10 dakikalık bölümünde görev aldı. Akşam yapılacak medya bilgilendirme toplantısı ile sürecek seminer, yarın sona erecek. 2018 FIFA Dünya Kupası 14 Haziran Perşembe günü Luzhniki Stadı'nda oynanacak Rusya-Suudi Arabistan karşılaşması ile başlayacak.

AA

Son Güncelleme: 12.06.2018 16:57
Anahtar Kelimeler:
Tarık OngunFutbolCüneyt ÇakırBahattin Duran2018 FIFA Dünya Kupası
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