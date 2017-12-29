Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115333
ALTIN
159.082
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1183
EURO
4.5472

Çalımbay, ayrılacak futbolcuları açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bongonda ve Mas ayrılmak istiyor" diye konuştu

29 Aralık 2017 Cuma 16:31
27 Okunma
Çalımbay, ayrılacak futbolcuları açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımda çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Çalımbay, bordo-mavili takımdaki yardımcısı Mehmet Bülent Albayrak ile Kadıköy'deki 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen söyleşiye katıldı. Etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtlayan Çalımbay, Trabzonspor'un teklifini tereddütsüz kabul ettiğini dile getirerek, "Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Seve seve gittim. Bir yere gitmeden önce ekibimle görüşüyorum. Trabzonspor'a gitme konusunda hiçbir çekincemiz olmadı, hemen kabul ettik. Gönül isterdi ki sezon başında gideyim ve kendi takımımı kurayım. O zaman 'bu sene o sene' olabilirdi. Yine de kaybedilmiş bir şey yok. Ligde önümüzde oynayacağımız üç önemli maç var. Konyaspor, Fenerbahçe ve Göztepe maçlarını iyi şekilde bitirirsek, mutlaka iyi şeyler olacak." diye konuştu.

Göreve başladıklarında birçok sorunla karşılaştıklarını anlatan Çalımbay, şunları kaydetti: "Trabzonspor'a gittiğimizde bir karamsarlık vardı. İlk maçımızda Evkur Yeni Malatyaspor'a yenildik. Sonra Galatasaray maçı vardı. Bu maçın Trabzonspor için bir şans olduğunu söyledim. O maçta çok iyi bir taraftar desteği vardı. Onların desteğiyle Galatasaray'ı yendik. Galatasaray maçını kazandıktan sonra herkese güven geldi. Ondan sonra güzel bir seri geldi. Önemli olan futbolcuların kaybolan güvenini kazandırmak. Trabzonspor'a sezon başında gitseydik, çok farklı şeyler olurdu."

"Bongonda ve Mas ayrılmak istiyor"

Rıza Çalımbay, kadrolarında bulunan Theo Bongonda ve Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılmak istediğini vurgulayarak, "Bongonda ve Mas ayrılmak istiyor. Bongonda'dan bir türlü faydalanamadık. Zaten o bölgede oynayan çok fazla futbolcu var. Gitmek için izin istedi, biz de verdik. Büyük ihtimalle ayrılacak. Mas'ı da Arjantin'den istiyorlar. Ailesi dönmek istiyor. Başkanımıza 'Gitmek istiyorsa, bırakalım.' dedim. Onun yerine yeni bir transfer yapmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti. Devre arası kampında eksikliklerini tamamlamaya çalışacaklarını anlatan Çalımbay, "Gördüğümüz yanlışları düzeltmeye çalışıyoruz. Antalya'da kamp yapacağız. Bizim orta sahamız çok iyi. Sadece kanatlarda biraz sıkıntılarımız var. Onları da düzeltmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Yabancı sayısı fazla"

Rıza Çalımbay, Süper Lig'de uygulanan yabancı futbolcu kontenjanını fazla bulduğunu dile getirerek, "Şu anki yabancı sayısı fazla. 14 oyuncu gerçekten fazla. Galatasaray bir maça 11 yabancıyla çıktı. Gelecek yabancılar için yeni bir kriter olması gerekiyor. İngiltere güzel bir örnek. Kendi milli takımında belli sayıda maç oynamadıysan, İngiltere'de forma giyemiyorsun. Bu işin zaman zaman hem milli takımımıza hem de kulüplerimize zararı oluyor. Kriter koyarsanız bence daha kaliteli oyuncular gelir ve daha iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde unutamadığı birçok maç olduğunu anlatan Çalımbay, Beşiktaş'ı çalıştırdığı 2005 yılında Fenerbahçe'yi bir kişi eksik kalmalarına rağmen deplasmanda 4-3 yendikleri karşılaşmanın bunların başında geldiğini ifade etti. Rıza Çalımbay, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Süper Lig'de uygulanmasında yarar gördüğünü sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 29.12.2017 16:32
Anahtar Kelimeler:
FutbolRıza ÇalımbaySüper LigSÜPERLİGTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Sow için şartlarımızı sunduk"
"Sow için şartlarımızı sunduk"
Allardyce Cenk'i işaret etti
Allardyce Cenk'i işaret etti
"Şampiyonluğun en güçlü adayıyız"
"Şampiyonluğun en güçlü adayıyız"
Süper Lig'e renk kattılar
Süper Lig'e renk kattılar
"O para Cavcav ailesinin zekatıdır"
"O para Cavcav ailesinin zekatıdır"
97 yabancı futbolcu oynadı
97 yabancı futbolcu oynadı
"Takviyelerle iyi yere geleceğiz"
"Takviyelerle iyi yere geleceğiz"
Cenk rekorla transfer oluyor
Cenk rekorla transfer oluyor
Galatasaray için 2017 başarısız geçti
Galatasaray için 2017 başarısız geçti

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim