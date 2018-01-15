Çalımbay'dan Burak'a izin çıkmadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, golcü oyuncuları Burak Yılmaz'ı bırakmaya kesinlikle niyetlerinin olmadığını söyledi.

Çalımbay, Atiker Konyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları rövanş maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Bordo-mavili takımın deneyimli teknik adamı, kampın çalışma açısından çok iyi geçtiğini ve takımdaki eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını belirterek, "Sadece Burak Yılmaz'ın sakatlığı şanssızlığını yaşadık. Transfer yapmayı umuyorduk. Kampa transferleri yetiştirmeyi çok istiyorduk maalesef onu başaramadık." dedi. İkinci yarının zorlu geçeceğini aktaran Çalımbay, "Bütün takımlar takviye yapıyor. Bizim de yapmamız gerekiyor. Kulübümüzde maddi açıdan sıkıntı varsa transfere karşıyız. Mevcut arkadaşların kafasının rahat olması gerekiyor. Mas'ın yerine bir sol bek kesin alacağız. Bongonda ve Volkan yok. İkisinin yerine bir oyuncu almak istiyoruz." diye konuştu.

Rıza Çalımbay, "Transferde Novak ve Remy isimlerinin haricinde alternatifiniz var mı?" şeklindeki bir soru üzerine, şu ifadeleri kullandı: "Biz geldikten sonra oyuncu aradık. Hepsinin alternatifi var. Neticede iş maddiyata geliyor. Her türlü bize uyacak oyuncu almamız gerekiyor. Novak'tan sonra altında bir sürü isim var. Bakalım, ikisi de olmazsa öbürlerine bakacağız. Çok kaliteli oyuncular bulduk ama bazılarını alma şansımız yok. Eğer kendi takımında oynayan oyuncuları alıyorsan çok büyük para vermek gerekiyor. Zor ama dediğimiz gibi yüzde yüz iki oyuncu almamız gerekiyor."

Atiker Konyaspor maçı

Yarın Atiker Konyaspor ile yapacakları maçta taraftara çok ihtiyaçlarının bulunduğunu vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti: "Konyaspor maçı camia için çok önemli maç. Çıkabileceğimiz en iyi kadroyla maça çıkacağız. Galip gelmek, maçı en iyi şekilde bitirmek tek amacımız. Biz 1-0'lık skoru telafi edecek güçteyiz. Taraftarlarımızla bunu başarmamız gerekiyor. Kolay bir maç olmayacak. Yarın bizi 120 dakika da bekliyor olabilir. Biz her şeye hazırız. Tek düşüncemiz en iyi şekilde bu maçı bitirmek. Fenerbahçe maçı kadar önemli maç. Taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Maçı kazanmak için her şeyi yapacağız. Konya, tehlikeli bir takım. Deplasmanda kontratak oynayan oyunculara sahip. Bu maçı kazanmak için her türlü riske gireceğiz."

Çalımbay, Burak Yılmaz'ın büyük ihtimalle yarınki Atiker Konyaspor maçında oynamayacağını belirterek, "Konya'daki lig maçına yetiştirmek istiyoruz ama en küçük ağrısı da olsa onu riske etmeyeceğiz, Fenerbahçe maçına yüzde yüz çıksın diye. Okay'ın ise oynama ihtimali yüzde 90. Bu akşam değerlendireceğiz, küçük ağrısı olursa onu da riske etmeyiz." ifadesini kullandı. Deneyimli çalıştırıcı, Fabian Castillo ile Antalya'da kulüp başkanı Muharrem Usta'nın da katılımıyla yaptıkları toplantının bu futbolcuyu kazanmaya yönelik olduğunu anlattı.

Burak Yılmaz konusu

Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılma durumuna ilişkin bir soru üzerine ise şunları söyledi: "Burak'la basın toplantısını yapmadan önce konuştuk. Cenk Tosun, Everton'a transfer yaptı. Beşiktaş'ta çok güzel golleri var. Avrupa'da goller attı. Çok büyük teklif geldi, Everton'a gitti. Türkiye'nin en büyük golcülerinden biri Burak. Maç eksiğine rağmen çok gol attı, süper bir grafik ve istikrar yakaladı. Bundan doğal bir şey yok ama bizim Burak'ı bırakmaya kesinlikle niyetimiz yok. Burak'a ihtiyacımız var, buradan gitmesi mümkün değil. Teklif gelmesi normal."

Uçağın pist dışına çıkması

Çalımbay, Trabzon Havalimanı'nda uçağın pist dışına çıkması sonrasında 1981 yılında kendisinin de aynı yerde benzer bir olay yaşadığını anımsatarak, şöyle konuştu: "Öncelikle herkese geçmiş olsun. Oradaki arkadaşlarımızın verilmiş sadakası var. Mucize şekilde bir şeyler oldu. Biz Trabzon'a gelip uçağı görünce olayın daha büyük olduğunu gördük. Pilot arkadaşlarımıza da geçmiş olsun diliyorum. Çok üzücü olay, Allah yardım etti. Kötünün iyisi oldu. Biz de Beşiktaş'ta iken Trabzon'a gelince benzer olay yaşamıştık. O dönemde pist çok kısaydı. Kış şartlarında inmek zor oluyordu. Biz de pisten çıktık, denize değil fındık bahçelerine girdik. Teker çamura saplanıp kalmıştık. Allah yardım etti. O olay yaşanınca direkt aklımıza aynı olay geldi."