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Çalımbay'dan iki farklı performans

Trabzonspor, Rıza Çalımbay'ın göreve başladığı ilk 8 haftada 19 puan elde ederek başarılı bir grafik ortaya koyarken, son 8 haftada ise 8 puan toplayabildi

07 Mart 2018 Çarşamba 11:18
Çalımbay'dan iki farklı performans

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a sahasında 2-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay döneminde iki farklı performans ortaya koydu.

Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından ligin 9. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi göreve getirilen Çalımbay ile bordo-mavililer, ilk 8 maçlık dönemde 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 19 puan topladı. Karadeniz ekibi, son 8 haftada ise sadece 1 galibiyet elde ederken 5 maçtan beraberlik, 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak 8 hanesine 8 puan yazdırabildi.

Çalımbay ile ilk 8 haftada 2.37 puan ortalaması elde eden Karadeniz ekibi, son 8 haftada ise sadece 1 puan ortalamasında kaldı.

İlk dönem

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından Trabzonspor, 9. haftadaki deplasman maçında Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenildi. Karadeniz ekibi, 10. haftada sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. 11. haftada Kayserispor ile 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, daha sonra 12. haftada evinde Osmanlıspor'u 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1, 14. haftada Antalyaspor'u sahasında 3-0, 15. haftada İstanbul'da Kasımpaşa'yı 3-0 ve 16. haftada da Bursaspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek, 5 maç art arda kazanarak 232 hafta sonra en iyi galibiyet serisini elde etti.

Bordo-mavililer, 16. hafta sonunda lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 5'e düşürürken kötü başladığı sezonda zirveye ortak olarak şampiyonluk yolunda umutlarını artırdı. Karadeniz ekibi, daha sonraki dönemde ligde 8 puan toplayarak zirve yarışında 14 puan geriye düştü.

İkinci dönem

Trabzonspor, ikinci dönemde ise tam tersi bir grafik ortaya koydu. Karadeniz ekibi, ligin 17. haftasında Kardemir Karabükspor ile 1-1, 18. haftada Atiker Konyaspor ile 2-2, 19. haftada sahasında Fenerbahçe ile 1-1, 20. haftada Göztepe ile 0-0, ligin 21. haftasında da deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin 22. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden bordo-mavililer, ligin 23. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek 6 maçlık galibiyet özlemini sonlandırdı, ligin 24. haftasında ise evinde Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

Yanal ile 8 maç

Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal ile ligin ilk 8 haftalık döneminde 9 puan toplayarak 1.12 puan ortalamasında kalmıştı. Karadeniz ekibi, Yanal ile ligde 8 maçta, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Futbolİkinci YarıSpor Toto Süper LigTrabzonspor
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