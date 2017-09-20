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Çalımbay'dan Malatya açıklaması

Antalyaspor'dan ayrılan ve Malatyaspor ile anlaştığı iddia edilen Rıza Çalımbay, kimse ile anlaşmadığını söyledi

20 Eylül 2017 Çarşamba 15:51
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Çalımbay'dan Malatya açıklaması

Süper Lig takımlarından Antalyaspor'dan ayrılan teknik direktör Rıza Çalımbay, hiçbir takımla anlaşmadığını söyledi.

Çalımbay, yaptığı açıklamada, Antalyaspor'dan ani bir şekilde ayrıldığını hatırlatarak, basında Evkur Yeni Malatyaspor ile görüştüğü ve anlaştığına dair haberlerin çıktığını kaydetti. Hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Çalımbay, "Kimseyle anlaştığım yok. Sadece onlardan bir görüşme teklifi geldi. Ben de nezaketen 'Tamam' dedim" diye konuştu. Çalımbay, gelen görüşme talebine "Yok ben görüşmem." demek gibi bir durumun yanlış anlaşılabileceğini ifade etti. Çalımbay, milli maç arasına kadar olan 1-2 haftalık süreyi beklemek istediğini vurgulayarak, "Acelem yok, kimseyle anlaşmadım. Antalyaspor'dan ayrıldım ama hala Antalya'dayım, yapacak işlerim var." dedi.

Malatyaspor, Çalımbay’da kararlı

Teknik adam arayışlarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, deneyimli çalıştırıcı Rıza Çalımbay ile anlaşmaya yakın.

Sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, yaptığı açıklamada tecrübeli hocayla anlaşmak istediklerini söyledi. Teknik direktör sorununu yarına kadar çözmek istediklerini dile getiren Gevrek, “Teknik adam arayışlarımız noktasında görüşmelerimiz sürüyor. Rıza Çalımbay hocamızla bir ön görüşmemiz oldu ama kendisiyle detaylı konuşamadık. Ben herhangi bir pürüzün olacağını sanmıyorum. Rıza hoca, bugün Türkiye’de bilgisiyle, başarısıyla, kişiliğiyle tanınan bir teknik adam. Umarım iki taraf için de hayırlı olan neyse o olur” dedi.

“Hocamızı takımın başına getirmek için elimizden geleni yapacağız”

Gevrek, Rıza Çalımbay’ı takımın başına getirmek için kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerini de kaydederek, “Rıza Çalımbay’ı takımın başına getirmek için kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Tabii yine de futbol dünyasında neyin ne olacağını önceden kestirmek zor biliyorsunuz. Biz hocamızı takımın başına getirmek için elimizden geleni yapacağız. Oldu ki aksi bir durum ortaya çıktı, o zaman alternatif planlarımız da var. Yarına kadar yeni hocamız belli olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

Nihat Güler

Son Güncelleme: 20.09.2017 15:57
Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Rıza ÇalımbaySpor Toto Süper LigFutbolAntalyaspor
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