Çalımbay'dan Totti ve Balotelli açıklaması

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği iddia edilen 25 yaşındaki oyuncuları Sakıb Aytaç'ın, dünyanın her takımında oynayabilecek kalitede olduğunu söyledi.

Rıza Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, "Sakıb, bırakın büyükleri dünyanın her takımında oynar. Bir sol bek için Allah ne varsa vermiş." dedi. Deneyimli teknik adam, Sakıb'ın transferi için kendisine ulaşmış bir bilgi olmadığını belirterek, "Kariyeri ve kulüp açısından önemliyse, oyuncularım gitmek istedikten sonra gidebilirler. Tabii ki bizim önümüzdeki sezon hedefimiz büyük. Bu nedenle bazı arkadaşlarımızı da bırakma şansımız yok." ifadelerini kullandı. Sakıb'ın çok özel yeteneklere sahip olduğunu kaydeden Çalımbay, şöyle konuştu: "Sakıb, bırakın büyükleri dünyanın her takımında oynar. Bir sol bek için Allah ne varsa vermiş. Süratli, çabuk, kafa topuna çıkıyor, iyi orta yapıyor, tekniği çok iyi ama biraz daha oyunun içinde olması gerekiyor. Antrenmanları daha fazla düşünmesi ve kendine inanması gerekiyor. Sakıb bana göre çok iyi bir futbolcu. Sakıb isterse dünyanın her takımında oynar. Bazen futbolcu kendi yeteneğinin farkında olmuyor. Burada kaldığımız sürece Sakıb için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bana göre mükemmel bir sol bek. Milli takımda da rahatlıkla yıllarca oynayacak bir oyuncu."

"Trabzonspor'un oynayacağı maçlar daha zor gözüküyor"

Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için çekiştikleri Trabzonspor ile zorlu bir mücadele içinde bulunduklarını anlatarak, "İyi bir konumdayız, hedefimiz 3 maçı kazanıp beklemek. Trabzonspor'un alacağı sonuçlar da çok önemli. Bize göre, Trabzonspor'un oynayacağı maçlar daha zor gözüküyor. Çünkü bu haftaki rakipleri Medipol Başakşehir'in şampiyonluk iddiası var, bir sonraki rakipleri Fenerbahçe'nin de iddiası bitmez. Avrupa kupalarına katılmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Üç maçımızı kazanırsak müthiş bir iş başarmış olacağız." şeklinde görüş belirtti. Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de 20 Mayıs Cumartesi günü karşılaşacakları Bursaspor'un, Beşiktaş ile oynadığı maçta çok iyi bir görüntü verdiğini aktararak, "Bizim de maçlarımız kolay değil. Bunların başında Bursaspor geliyor. Avrupa kupalarına gitmek istiyorsak, kendi sahamızda mutlaka kazanmalıyız. Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Bursaspor'un son Beşiktaş maçını izleyince, bu işin kolay olmayacağını da görüyoruz. Bu karşılaşma öncesinde tek sıkıntımız, kart cezaları nedeniyle Mostapha El Kabir ile Mbilla Etame'nin oynayamayacak olması." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa kupalarını hak ediyoruz"

Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor'un takımı, yönetimi ve taraftarıyla Avrupa kupalarına katılmayı hak ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Antalyaspor Avrupa kupalarına giderse, Avrupa takımlarının şehri görmesi, Türkiye açısından da önemli. Çok iyi bir yönetim ve taraftara sahibiz. Avrupa kupalarını hak ediyoruz. Antalyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne katılması, hem Antalya'ya hem Antalyaspor'a hem de Türkiye'ye çok şey katar. Tabii bu yalnızca bizim alacağımız sonuçlara bağlı değil, Trabzonspor'un puan kaybetmesi gerekiyor." Rıza Çalımbay, 49 puan toplayarak kulüp rekorunu egale etmeleri hakkında "Rekor kırmak aklıma bile gelmiyor. Tabii ki en iyi olmayı isteriz ama önemli olan Avrupa kupalarına katılmak. En büyük rekor bu olacak. Antalyaspor ne zaman düşer diye bakılan bir takımdı, şimdi ne zaman Avrupa kupalarına gider diye bakılıyor. Bu bize gurur veriyor." yorumunu yaptı.

"Antalyaspor rahatlıkla şampiyonluğa oynayabilir"

Çalımbay, "Bu sezon Medipol Başakşehir'in yaptığını gelecek sezon Antalyaspor yapabilir mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Antalyaspor'un şampiyon olmaması için bir neden yok. Kasımpaşa'da da hedefimiz aynıydı. Kadroyu koruyup, 4-5 oyuncu alıp şampiyonluğa oynamaktı. Yönetimle öyle de anlaşmıştık ama son anda 'Biz küçüleceğiz.' dediler. Ona rağmen şu anki iyi kadroyu yaptık. Antalyaspor'da da sezon sonunda mutlaka takviye yapacağız. İskeletimizi daha da sağlamlaştıracağız. Ondan sonra yukarıya tabii ki oynarız. Antalya'da büyük hedeflere ulaşmak isteyen mükemmel bir yönetim, mükemmel bir taraftar var. Futbolcu Antalya'ya gelmeyi zaten istiyor. O nedenle çok avantaj var. Antalyaspor rahatlıkla şampiyonluğa oynayabilir. Bu iş tabii birden bire olmaz, 3-4 yıl şart."

Totti ve Balotelli açıklaması

Rıza Çalımbay, Antalyaspor'un sezon sonunda Roma'nın efsane ismi Francesco Totti ve İtalyan futbolcu Mario Balotelli'yi transfer edeceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Takıma gerekli isimleri kazandırmak istediklerini belirten Çalımbay, "Dünya çapında ismi olan oyuncuları takımımıza gerekliyse tabii ki alırız. Mesela Medipol Başakşehir, Adebayor'u aldı, bizim maçta yakından da seyrettim, gerçekten mükemmel bir oyuncu. Eto'o bizde çok faydalı oynuyor. Bu yaşlarda da çok şeyler verebiliyorlar. Ancak söylediğiniz bu isimlerden hiçbiri bizim gündemimizde yok." ifadelerini kullandı. Antalyaspor Teknik Direktörü, Eto'o'nun gelecek sezon da takımda kalacağına inandığını kaydetti.

"Beşiktaş'ın şampiyonluğu vereceğini zannetmiyorum"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında Çalımbay, şu yorumda bulundu: "Beşiktaş'ın kalan 3 maçta şampiyonluğu vereceğini zannetmiyorum. Çünkü iyi bir kadrosu var. Onlar için en zor maç, Bursaspor karşılaşmasıydı. Fenerbahçe derbisi Beşiktaş için bir şanssızlıktı. Rahat galip gelecekleri bir maçtı. Maç biterken golü yediler. Aynı şanssızlığı bir daha yaşayacaklarını düşünmüyorum. Kritik Bursaspor maçını geçtiler. İki puan, az bir fark değil. Medipol Başakşehir de mükemmel bir grafik çizdi, şampiyonluk yarışından kopmadılar. Yönetim kurulu ve Abdullah hoca inanılmaz başarı gösterdi. Bunun nedeni de yıllardır beraberler. İyi takviyeler yaptılar. Şampiyon olmasalar bile çok başarılılar. Bu sezon Medipol Başakşehir'in en büyük şansından biri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın erken kopmuş olması."

"Sivasspor'a çok sevindim"

Sivaslı olan Rıza Çalımbay, Sivasspor'un yeniden Süper Lig'e yükselmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Çalımbay, kendisinde Sivasspor'un yerinin özel olduğunu anlatarak, "Çok sevindim, Adana Demirspor maçını kendi maçımı seyreder gibi seyrettim. İnşallah bir daha böyle sıkıntı yaşamadan Süper Lig'de devam ederler." şeklinde konuştu.