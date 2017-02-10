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Çalımbay için Eto'o'nun yeri başka

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Eto'o, takım kaptanlığı görevini layıkıyla yapıyor. Arkadaşlarını çok iyi motive ediyor. Eto'o benim çok iyi bir yardımcım, diyebilirim" diye konuştu

10 Şubat 2017 Cuma 17:18
Çalımbay için Eto'o'nun yeri başka

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o'nun takım kaptanlığı görevini layıkıyla yerine getirdiğini belirterek, "Eto'o benim çok iyi bir yardımcım, diyebilirim." dedi.

Çalımbay, Antalya'nın Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen söyleşiye katılarak, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay, "Dünya yıldızları ile çalışmak zordur, Eto'o ile sorun yaşıyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi: "Göreve geldiğimde Eto'o ile konuştum. Eto'o, sadece futbolcu olarak Antalyaspor'a hizmet etmek istediğini söyledi. Sezon başında Beşiktaş'a transfer olması gündeme gelmiş. Futbol kariyerini Şampiyonlar Ligi'nde oynayarak noktalamak istemesi doğal, her futbolcu bunu isterdi. Bu transfer gündeme gelince, sezon başı hazırlığını da iyi yapamamış. Ancak ben geldikten sonra iyi çalıştı, eksiklerini hızla kapattı. Şu anda kendisinden çok iyi yararlanıyoruz. Takım kaptanlığı görevini layıkıyla yapıyor. Arkadaşlarını çok iyi motive ediyor. Eto'o benim çok iyi bir yardımcım, diyebilirim. Çünkü bazen teknik adamların veya yöneticilerin yapamadığı motivasyonu takım kaptanları yapabiliyor. Futbolculuğumda bunları yaşamış biriyim. Eto'o gibi bir futbolcuya, bir takım kaptanına sahip olduğum için çok memnunum."

Antalyaspor Kulübünden teknik direktörlük teklifi aldığında, kırmızı-beyazlı ekibin ligde oynadığı 6 maçta galibiyet elde edemediğini hatırlatan Çalımbay, yönetimin vizyonunu, kısa ve uzun vadedeki hedeflerini doğru bulduğu için takımın başına geçtiğini ifade etti. Söyleşide futbolculuk kariyerine de değinen Çalımbay, profesyonelliğe adım attığı Beşiktaş-Gaziantepspor karşılaşmasını unutamadığını kaydetti. Rıza Çalımbay, 2004-2005 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştırırken kalecilerinin kırmızı kart gördüğü maçta Fenerbahçe'yi 4-3 yendikleri derbinin de hafızasında canlılığını koruduğunu sözlerine ekledi. Okul müdürü Haldun Çevik, söyleşi sonunda Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Emin Altıner ile teknik direktör Rıza Çalımbay'a teşekkür plaketi verdi.

Son Güncelleme: 10.02.2017 17:42
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigRıza ÇalımbayFutbolAntalyasporAntalya
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