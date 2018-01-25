Çalımbay için milat Fener maçı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile hafta sonu sahalarında oynayacakları maç öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Bordo-mavili takımın deneyimli teknik adamı, Trabzonspor'un ligin ikinci yarısına kötü başlangıç yaptığı şeklindeki söylemlere katılmadığını söyledi. Hafta sonu sahalarında Fenerbahçe ile önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Çalımbay, "Bu maçın Trabzonspor camiası için çok önemli olduğunu biliyoruz. Maçı gergin hale getirenler de var, gerçekten olmaması gerekiyor. Bu derbi maçı adı üstünde. Bu maçı mutlaka çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Çalımbay, Fenerbahçe maçını tek bir maç gibi görmenin yanlış olduğunu da aktararak, "Ligde geleceğimiz yer, alacağımız galibiyetler önemli. Galatasaray'ı yenip nasıl çıkış yakaladıysak Fenerbahçe maçını kazandığımız takdirde aynı şey olacağını düşünüyorum. Biletler, bitti. Herkes dört gözle bu maçı bekliyor ama soğukkanlılıkla bekleyeceğiz. Taraftarlarımız gereken desteği zaten verecek, oyuncularımız da bu maçın bilincinde. Bize yakışır bir şekilde saha içinde ve dışında inşallah bu maçı bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Takımı aşağıya çekmeye gerek yok"

Trabzonspor için Fenerbahçe maçının çok önemli olduğunu ama özellikle kendi sahalarında oynayacakları karşılaşmaların daha önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti: "Bizim bu maçı mutlaka iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Benim Trabzon'da gördüğüm şey, arkadaşlar eleştirmeyi çok seviyorlar. Kötüyken kötü olmayı daha çok seviyorlar, mutlu oluyorlar mı böyle bilmiyorum. Bu takıma destek vermek gerekiyor, bulunduğu yer kötü yer değil. İlk başladığımız yer kötü şu anda iyi yerdeyiz, bu takımı aşağıya çekmeye gerek yok. Bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Takımı iyi yere getirmek oyuncu kazanmak istiyoruz. Bütün camiayı bütünleşmeye çağırıyoruz. Bu yönlerde giderseniz Trabzonspor'a büyük faydası olur."

"Rodallega'yı kullanmaya çalışıyoruz"

Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımın Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega'nın sözleşmesindeki bir madde nedeniyle başka bir takıma gidebileceği yönündeki bir soruya ise şöyle yanıt verdi: "Rodallega'nın sözleşmesinde bir madde var. Onu kullanarak Rodallega'ya transfer teklifi gelebilir, bu gayet normal. Dün yönetimle konuştuk, bu konu kapandı. Rodallega gibi diğer arkadaşlar da var, oynayamadıkları için gitmek isteyen. Bunlar normal, oyuncularımızın hepsi aynı ayarda. Transfer oldukları takımların en iyileri. O yüzden oynadıklarında mutlu olacaklar. Biz, Rodallega'yı kullanmaya çalışıyoruz ama onun olduğu yerde Burak var, N'Doye var. Arkadaşlarıyla uyumu çok iyi, bizim söylediğimiz şey Rodallega'nın oynamadığı zaman üzüldüğü yoksa başka bir sorun yok. Bu söylentilerden sonra da görüşüyoruz, sıkıntısı yok, mutlu ve çalışmalarını sürdürüyor."