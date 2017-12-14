Çalımbay ile 15 yıl sonra karşılaşacak

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Cumartesi akşamı deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçında iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.

Fransız çalıştırıcı, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon'da kendilerini kolay bir karşılaşmanın beklemediğini belirtti. Rakiplerinin son dönemde seri yakaladığını ve güçlü bir kadroya sahip olduğunu hatırlatan Le Guen, "Biz de çok istekliyiz. Fenerbahçe'ye karşı evimizde kaybettik. Hem de iyi bir futbolun ardından mağlup olduk. Aynı organizasyonu korumalı ve üzerine koymalıyız. Son aldığımız mağlubiyetten sonra takım olarak başımızı dik tuttuk. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyor ve bu şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

"Çok fazla eksik var"

Le Guen, takımdaki kart cezalısı ve sakat oyuncuların çokluğunun hatırlatılması üzerine şunları kaydetti: "Bizim için zor bir periyot. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Mikel Agu henüz sakatlıktan dönemedi. Jorquera, ameliyat için burada değil. Aziz Eraltay cezalı. Bütün bunları hesaba kattığınızda bizim için çok fazla eksik var. Yine de şikayetçi olmaktansa her zamanki gibi sahada olacak arkadaşlarla ilgilenmeyi ve onlara elimden geldiğince öz güven aşılamayı istiyorum. Trabzonspor karşısında istediğimiz sonucu almak için iyi bir kadroyla sahada olacağız."

"Bazen gerçekçi olmamız gerekiyor"

Bir gazetecinin "Geçen hafta Fenerbahçe karşılaşmasına kadar 7 maçtır mağlup olmayan bir Bursaspor vardı. Fenerbahçe maçında bu seri bozuldu. Bu durum oyuncular üzerinde nasıl bir etki oluşturdu?" sorusuna Le Guen, şu yanıtı verdi: "Seri bozuldu belki ama Fenerbahçe gibi takıma karşı bozuldu. Bazen gerçekçi olmanız gerekir. Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlara karşı geldiğinizde ve seriniz onlara karşı bozulduğunda geri dönüp üzülecek çok fazla şeyiniz yoktur. Biz bir takım olarak sahadaydık ve en önemlisi de buydu. Oyuncularımın tamamı çaba gösterdi. Onlar elinden gelen bütün çabayı göstermişken eleştirecek bir konu bulamıyorum."

Çalımbay ile 15 yıl sonra

Le Guen, 2002 yılında Fransız takımı Lyon'u çalıştırdığı dönemde UEFA Kupası'nda Denizlispor'a 1-0 kaybettikleri karşılaşmada rakip takımın başındaki ismin şu an Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay olduğunun hatırlatılması üzerine, "15 yıl önceydi, o hatıranın üzerinden çok zaman geçti. Çoktan unuttum ben o günleri." ifadelerini kullandı. "Trabzonspor için bu maçta özel bir önem alacak mısınız?" sorusu üzerine Le Guen, "Her karşılaşmada alınan özel önlemler, dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Trabzonspor'u biliyorum, oyuncularını biliyorum. Alacağımız bazı önlemler var ama sadece onlara adapte olarak oynamayacağız. Bizim de kendi oyunumuz var ve onu ortaya koyacağız." şeklinde konuştu.

"Takımımla gurur duyuyorum"

Deneyimli teknik adam, "Ligde geride kalan 15 haftalık dilimi göz önüne aldığınızda Bursaspor takımı beklentinizin neresinde?" sorusunu şöyle cevapladı: "Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla takımımla gurur duyuyorum. Herkes katılım gösterdi, elinden geleni yaptı. Unutmamalıyız ki an itibarıyla Süper Lig'deyiz. Geçen sezonun son maçında kazanabildik. Yalnızca o maçı kazanabildiğimiz için Süper Lig'deyiz. Göreve geldiğimiz günden beri yeni takım oluşturmaya çalıştık. Belki her şey yüzde 100 mükemmel olmadı ama iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."