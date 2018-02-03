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Çalımbay, seriyi bozmak istemiyor

Süper Lig'de Pazartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor, 18 Ekim'de sözleşme imzaladığı teknik direktör Rıza Çalımbay ile sahasında hiç mağlup olmazken 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı

03 Şubat 2018 Cumartesi 14:52
Çalımbay, seriyi bozmak istemiyor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 5 Şubat Pazartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini mağlup ederek teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, 110 günlük iç saha yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

Bordo-mavililer, 18 Ekim'de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı deneyimli teknik adam yönetiminde Trabzon'da hiç yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, ligde oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Trabzonspor, ligde Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Antalyaspor'u 3-0, Bursaspor'u da 1-0 mağlup ederken Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak Medical Park Stadı'nda 5 karşılaşmadan 13 puan çıkardı.

AA

Son Güncelleme: 03.02.2018 15:00
Anahtar Kelimeler:
YenilgisizTrabzonsporFutbol
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