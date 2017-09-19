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Çalımbay yeni işini çabuk bulabilir

Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, "Rıza Çalımbay gündemimizde" dedi

19 Eylül 2017 Salı 17:07
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Çalımbay yeni işini çabuk bulabilir

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz, Antalyaspor ile yollarını ayıran teknik direktör Rıza Çalımbay'ın gündemlerinde olduğunu söyledi.

Gündüz, yaptığı açıklamada, geçen hafta istifa eden Ertuğrul Sağlam'ın yerine teknik direktör arayışlarının sürdüğünü ifade etti.

Bazı isimler üzerinde durduklarını anlatan Gündüz, "Rıza Çalımbay gündemimizde. Çalımbay'ın İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Hayırlısıyla olur. Rıza hoca değerli, beyefendi, Türk futbolunu çok iyi bilen bir spor adamı. Ancak henüz bir anlaşma söz konusu değil. İlerleyen süreçte belli olacak. Yeni Malatyaspor için hayırlı olanı yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son Güncelleme: 19.09.2017 17:25
Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporSüper LigRıza ÇalımbayFutbolEvkur Yeni MalatyasporErdal Gündüz
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