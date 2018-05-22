Caner, Akhisar'da vazgeçilmez oldu

Spor Toto Süper Lig'de 6. sezonunu geride bırakan Teleset Mobilya Akhisarspor'da bu yıl en fazla süre alan isim Caner Osmanpaşa oldu.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 42 puanla 11. sırada tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, bu sezon 27 futbolcuya şans verdi. Teleset Mobilya Akhisarspor'da 14 maç yedek kulübesinde bekleyen kaleci Bora Körk ile 1 müsabakada yedek soyunan genç futbolcu Halil Yeral hiç süre almadı.

Ege temsilcisinde 31 maçta 2 bin 703 dakika sahada kalan savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, 29 müsabakada 2 bin 610 dakika mücadele eden kaleci Milan Lukac ile 31 müsabakada 2 bin 604 dakika süre alan defans oyuncusu Mustafa Yumlu, en fazla sahada kalan isimler olarak ön plana çıktı.

Denizlispor'a kiralanan Alperen Babacan, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Hasan Ali Adıgüzel ve ara transfer döneminde Kayserispor'dan kiralanan Bia Mujangi en az süre alan futbolcular oldu.

Sarı ve kırmızı kartlar

Toplam 70 sarı ve 8 kırmızı kart gören Teleset Mobilya Akhisarspor'da 22 futbolcu sarı kartla cezalandırıldı. Abdoulwahid Sissoko ile Ömer Bayram'ın 8'er sarı kart gördüğü yeşil-siyahlı ekipte Mustafa Yumlu 7, Caner Osmanpaşa ile Soner Aydoğdu 6, Miguel Lopes ve Muğdat Çelik 5, Olcan Adın ile Serginho 4, Milan Lukac 3, Aykut Çeviker ve Yevgen Seleznov 2, Bilal Kısa, Dany, Eray Ataseven, Fatih Öztürk, Ioan Hora, Kadir Keleş, Daniel Larsson, Onur Ayık, Orhan Taşdelen ve Paulo Henrique ise birer kez sarı kartla cezalandırılan oyuncular oldu.

Miguel Lopes'in 2 kez kırmızı kart gördüğü Ege temsilcisinde Dany, Milan Lukac, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Paulo Henrique ve Serginho ise birer defa kırmızı kartla cezalandırıldı.

Goller

Toplam 44 gol atan yeşil-siyahlı ekipte en golcü isim 7 gole ulaşan Soner Aydoğdu oldu. Atılan gollerin 25'i ayakla, 10'u kafayla, 6'sı penaltı vuruşundan gelirken, yeşil-siyahlı ekip adına Galatasaray'dan Serdar Aziz ve Maicon, Trabzonspor'da ise Mustafa Akbaş kendi kalelerine gol atma şanssızlığı yaşadı.

Bu sezon 53 gol yiyen Ege temsilcisi bu gollerden 40'ını ayakla, 10'unu kafayla ve 3'ünü penaltı atışından kalesinde gördü. Karşılaşmaların ilk 45 dakikalık bölümünde 18 gol bulan Ege temsilcisi, ikinci devrelerde 26 gol üretti. Müsabakaların ikinci yarılarında 32 gol yiyen Teleset Mobilya Akhisarspor ilk devrelerde ise 21 gole engel olmadı.