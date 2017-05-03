Caner Beşiktaş'ta nasıl kalabilir!

İtalyan basınına röportaj veren Altıparmak, ilk olarak Caner'in sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Şu anda iyi. Sakatlığının ardından düzenli çalışıyor. Şu anda her şey çok iyi gidiyor" ifadesini kullandı.



Altıparmak, Caner'in Beşiktaş 'ta kalıp kalmayacağı yönündeki soru üzerine, "Beşiktaş ile Inter arasında imzalanan sözleşmede, Türk kulübünün Caner'i 1 milyon euro karşılığında otomatik olarak transfer edeceği yönünde bir opsiyon var. Eğer gerçekleşirse, İstanbul'da kalır" dedi. Beşiktaş'ın Caner'i bedavaya transfer etmek için Inter ile görüştüğü şeklindeki iddialara da cevap veren Caner'in menajeri, "İki takım arasında neler olduğunu bilmiyorum. Bu anlaşmanın imzalandığını ve Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması halinde, Caner'in Türkiye'de kalacağını söyeleyebilirim. Bu durum, kulüplere bağlı" diye konuştu. Altıparmak, "Caner'in kesinlikle Inter'e dönmeyeceğini söyleyebilir misiniz? sorusuna ise şu cevabı verdi: "Bunu nasıl söyleyebilirim? Tekraralıyorum, Inter ile Beşiktaş arasında bir anlaşma var. Ya Türkiye'de kalacak, aksi takdirde Inter'e dönecek. Bu Caner'in isteğine bağlı değli, iki takıma bağlı"