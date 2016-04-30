Caner değil menajeri gitmiş!

Fenerbahçe’de şampiyonluk yarışı kadar konuşulan konulardan biri Caner Erkin’in takımda kalıp kalmayacağı. Dün İtalyan medyasının iddiasına göre Caner Erkin İtalya’ya giderek sağlık kontrolünden geçti. Sporcope.com'un haberine göre Caner Erkin hiç İtalya’ya gitmedi. Caner Erkin’in dizinde bir sakatlık var ve EURO 2016’ya gidecek olan yıldız futbolcu tedavisini İstanbul’da sürdürüyor. Ancak Caner Erkin’in menajeri Batur Altıparmak İnterli yöneticilerle geçtiğimiz hafta Milano’da bir araya geldi. İki taraf arasındaki ilk görüşme olumlu geçti. Caner cephesi Fenerbahçe ile yapacağı görüşmenin ardından İnter’e cevabını bildirecek. Bu arada Batur Altıparmak ta yaptığı açıklama ile Caner’in İtalya’da sağlık kontrolünden geçtiği haberleri yalanlamıştı.



YILDIRIM CANER’E ÇOK KIZGIN

Fenerbahçe cephesinde ise Caner ile transfer görüşmesi şimdilik söz konusu değil. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Caner’in Galatasaray maçı öncesi tavrına çok kızgın. Sadece şampiyonluğa odaklanan sarı-lacivertlilerin şimdilik Caner ile görüşmeye yanaşmadığı belirtiliyor.