Fenerbahçe’de şampiyonluk yarışı kadar konuşulan konulardan biri Caner Erkin’in takımda kalıp kalmayacağı. Dün İtalyan medyasının iddiasına göre Caner Erkin İtalya’ya giderek sağlık kontrolünden geçti. Sporcope.com'un haberine göre Caner Erkin hiç İtalya’ya gitmedi. Caner Erkin’in dizinde bir sakatlık var ve EURO 2016’ya gidecek olan yıldız futbolcu tedavisini İstanbul’da sürdürüyor. Ancak Caner Erkin’in menajeri Batur Altıparmak İnterli yöneticilerle geçtiğimiz hafta Milano’da bir araya geldi. İki taraf arasındaki ilk görüşme olumlu geçti. Caner cephesi Fenerbahçe ile yapacağı görüşmenin ardından İnter’e cevabını bildirecek. Bu arada Batur Altıparmak ta yaptığı açıklama ile Caner’in İtalya’da sağlık kontrolünden geçtiği haberleri yalanlamıştı.
Caner değil menajeri gitmiş!
Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Caner Erkin’in İtalya’ya giderek sağlık kontrolünden geçtiği iddia edildi
Fenerbahçe’de şampiyonluk yarışı kadar konuşulan konulardan biri Caner Erkin’in takımda kalıp kalmayacağı. Dün İtalyan medyasının iddiasına göre Caner Erkin İtalya’ya giderek sağlık kontrolünden geçti. Sporcope.com'un haberine göre Caner Erkin hiç İtalya’ya gitmedi. Caner Erkin’in dizinde bir sakatlık var ve EURO 2016’ya gidecek olan yıldız futbolcu tedavisini İstanbul’da sürdürüyor. Ancak Caner Erkin’in menajeri Batur Altıparmak İnterli yöneticilerle geçtiğimiz hafta Milano’da bir araya geldi. İki taraf arasındaki ilk görüşme olumlu geçti. Caner cephesi Fenerbahçe ile yapacağı görüşmenin ardından İnter’e cevabını bildirecek. Bu arada Batur Altıparmak ta yaptığı açıklama ile Caner’in İtalya’da sağlık kontrolünden geçtiği haberleri yalanlamıştı.