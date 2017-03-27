İtalya'nın Inter’den sezon başında Beşiktaş’a kiralık olarak transfer edilen ve sözleşmeye 1 milyon Euro satın alma opsiyonu konulan Caner Erken için siyah-beyazlı kulüp opsiyonu kullanmaya karar verdi. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, sakatlığından kurtulan ve geçtiğimiz gün Astra Giurgiu ile oynanan hazırlık maçında forma giyen tecrübeli futbolcu için, "Sezon sonunda 1 milyon Euro’luk opsiyonu kullanmak istiyoruz. Caner Erkin ayarında bir futbolcu almaya kalktığınız zaman bu fiyatlara bulamazsın" demişti.
Caner gibisi 5 milyon euro
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Caner Erkin için "1 milyon Euro’ya Caner ayarında futbolcu alamayız" demişti. Avrupa’nın 5 büyük liginin en pahalı takımlarına bakıldığında Caner ayarındaki sol beklerin fiyatları adeta el yakıyor
27 Mart 2017 Pazartesi 14:02
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İtalya'nın Inter’den sezon başında Beşiktaş’a kiralık olarak transfer edilen ve sözleşmeye 1 milyon Euro satın alma opsiyonu konulan Caner Erken için siyah-beyazlı kulüp opsiyonu kullanmaya karar verdi. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, sakatlığından kurtulan ve geçtiğimiz gün Astra Giurgiu ile oynanan hazırlık maçında forma giyen tecrübeli futbolcu için, "Sezon sonunda 1 milyon Euro’luk opsiyonu kullanmak istiyoruz. Caner Erkin ayarında bir futbolcu almaya kalktığınız zaman bu fiyatlara bulamazsın" demişti.