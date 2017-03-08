Caner maç kadrosunda

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacağı maç için bu ülkeye geldi.

Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla başkent Atina'ya ulaştı. Beşiktaş'ın Yunanistan kafilesinde sakatlığı geçen Caner Erkin de yer aldı. Siyah-beyazlı takımın, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile 23 Ekim 2016'da yaptığı maçta sakatlanan Caner Erkin, uzun bir süre sonra kadroya dahil edildi. Siyah-beyazlı kafilede ayrıca UEFA listesinde yer almayan Ersan Adem Gülüm de yer aldı. Beşiktaş kafilesi, güvenlik önlemleri altında buradan kalacağı otele geçti.

Az sayıda Beşiktaşlı taraftar karşıladı

Beşiktaşlı futbolcuları Elefterios Venizelos Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı. Takım lehine tezahüratta bulunan taraftarlar, oyuncularla fotoğraf çektirdi. İki kulüp arasındaki deplasman taraftarının maçlarda olmaması yönünde alınan karara rağmen siyah-beyazlıların Atina'ya gelmesi dikkati çekti. Bu taraftarların yarınki maçta stada girmek için şanslarını deneyecekleri öğrenildi.

Ürkmezgil: "Dostluk kazansın"

Havalimanında maçla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Atina'ya kazanmak için geldiklerini söyledi. Olympiakos'un güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Ürkmezgil, "Biz de güçlüyüz. Galibiyet için geldik. İnşallah centilmence ve güzel bir maç olur. En büyük ümidimiz o. Dostluğun kazanacağı maç olsun. Neticeyi de inşallah lehimize çevireceğiz." diye konuştu. Maçın hakemiyle ilgili yorumlara değinen Ahmet Ürkmezgil, "Peşin hükümle söyleyip, insanları şartlandırmanın anlamı yok." değerlendirmesinde bulundu. Siyah-beyazlı taraftarların, alınan deplasman yasağına rağmen Yunanistan'a gelmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ürkmezgil, "Az sayıda taraftar geldi. Onlar bir şekilde sadece maçı izleyip döneceklerdir." ifadelerini kullandı.