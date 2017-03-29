Caner yine sakatlandı

Siyah beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcumuz Caner Erkin'in adalesinde yırtık olduğu gerekçesiyle 10 gün sahalardan uzak kalacağı iddiası doğru değildir. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan incelemede Caner Erkin'in sol uyluk ön adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve mikro kanama oluştuğu görülmüş, oyuncumuzun 2-3 günlük bir tedavi sürecine alınarak tedbiren takımdan ayrı çalışmasına karar verilmiştir. Tedavinin ardından oyuncumuz Caner Erkin, pazartesi günü itibari ile takımla çalışmalarına devam edecektir."