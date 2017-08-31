Carole Sevilla'nın yolunu tuttu

Galatasaray, Fransız oyuncu Carole’ü Sevilla’ya kiraladığını KAP’a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada şöyle: "Profesyonel futbolcularımızdan Lionel Jules Carole’un 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Sevilla F.C.S.A.D. (Sevilla) kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Sevilla kulübü şirketimize 350 bin Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, Sevilla Kulübü 31.05.2018 tarihine kadar net 3 milyon 500 bin Euro bonservis ücreti ödemek kaydıyla futbolcuyu satın alma hakkına sahiptir."