"Çarşamba veya Perşembe biter"

Bild gazetesine konuşan Rangnick, Bruma'nın kendisiyle birlikte Leipzig'e uçtuğu söylerken, "İmzayı atmadan önce şehri ve tesisleri gezmek istedi. Sanıyorum çarşamba ya da perşembe bu iş sonuçlanacak" dedi.



Takımın yıldız ismi Emil Forsberg'le ilgili çıkan transfer iddiaları hakkında da konuşan Rangnick, "Yazın satış servisi olarka çalışmak istemiyoruz. Bunlar yazın yapılan Noel istekleri. Onunla iki kez sözleşme yeniledik. Şu anda 2022'ye kadar sözleşmesi var" dedi. İsveçli oyuncunun menajeri Hasan Çetinkaya hafta sonu Forsberg'in yeni bir maceraya hazır olduğunu dile getirmişti.