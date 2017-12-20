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Casillas, Galatasaray maçını unutamıyor

Porto’nun İspanyol kalecisi Iker Casillas, Real Madrid’de oynarken 2000 yılında Galatasaray ile karşı karşıya geldikleri ve kaybettikleri UEFA Süper Kupa maçını tekrar yapmak istediğini belirtti.

20 Aralık 2017 Çarşamba 12:03
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Casillas, Galatasaray maçını unutamıyor

Porto’nun İspanyol kalecisi Iker Casillas, Real Madrid’de oynarken 2000 yılında Galatasaray ile karşı karşıya geldikleri ve kaybettikleri UEFA Süper Kupa maçını tekrar yapmak istediğini belirtti.

Uzun yıllar İspanyol ekibi Real Madrid’in kalesini koruyan ve şimdilerde de Portekiz’in Porto ekibinde futbol hayatını sürdüren deneyimli file bekçisi Iker Casillas, 2000 yılındaki bir maçı unutamıyor. İspanyol kaleci, kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında hayranlarından gelen soruları yanıtlarken, bir üzüntüsü de dile getirdi. Casillas, bir hayranının "Hangi maçı tekrar oynamak isterdin?" sorusuna Türkiye’yi de yakından ilgilendiren bir cevap verdi.

Başarılı file bekçisi, Real Madrid forması giyerken Galatasaray’a yenildikleri UEFA Süper Kupa ile Kıtalararası Kupa maçında Boca Juniors’a mağlup oldukları müsabakaları yeniden oynamak ve ikisini de kazanmak istediğini söyledi. Galatasaray, Casillas’ın kalesini koruduğu Real Madrid’i Brezilyalı futbolcu Mario Jardel’in uzatmalarda attığı ’Altın gol’ uygulaması ile kupayı Türkiye’ye getirmişti.

İHA

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