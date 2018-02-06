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Castillo takımla çalışmalara başladı

Deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına ara vermeden başladı

06 Şubat 2018 Salı 15:10
Castillo takımla çalışmalara başladı

Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Bordo-mavililerde Castillo da takımla birlikte çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 10 Şubat Cumartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Burak, Mustafa, Rodallega, Uğur, Esteban ve N’Doye katılmadı. Göztepe maçında N’Doye, Rodallega ve Uğur’un darbeye bağlı olarak sakatlıklarının bulunduğu ve tedavilerinin başladığı belirtildi. Göztepe maçında forma giyen oyuncular yürüyüş ve koşunun ardından antrenmanı tamamlarken diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maç sonrası şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

İHA

Son Güncelleme: 06.02.2018 17:05
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