‘Çatır çatır oynayacağız’

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, telekonferans yöntemiyle yaptığı basın toplantısında, bazı medya organlarında en çok zarar eden kulüpler arasında Göztepe’nin gösterilmesinin bonservisli iki oyuncu almalarından kaynaklandığını, kendilerinin de bonservisli oyuncu satmadıklarını söyledi.

Bu oyuncuların Celso Borges ve Titi olduğunu aktaran Sepil, şöyle konuştu: “Geçen sene Jahovic’ten aldığımız bonservisi düşünürsek öyle çok bir zararımız yok. Hazır oyuncuları satabilen bir kulüp değiliz. Planlamamızı yaparken de geçen sene bu ligde kalıcı olmak istediğimizi söyledik. Kurduğumuz kadro yapısı da buna göreydi. Geçen sene rahat bilinen, Türkiye ligini bilen, yaş ortalaması yüksek bir takımla oynadık. Bu sene biraz daha yaş ortalamasını düşürdük ama yine güçlü bir takım kurduk.

“Farklı olacak”

Bu sezon yaptıklarımızda kendimi de eleştirebilirim, transferi mükemmel idare ettik mi? Edemedik. Keşke santrforu biraz erken getirseydik. Neticeye baktığımızda biz kafamızla değil teknik kadroyla sezona girmek istedik, onu başardık. Göreceksiniz maçlarımız geçen seneden farklı olacak. Bütün takımlarla çatır çatır oynayabilecek güçte bir Göztepe olacak.”

“Maddi açıdan ek külfet”

Teknik direktör Bayram Bektaş’ın kadroda düşünmediği Nabil Ghilas ve Oscar Scarione’nin kendilerine takım bulamamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Sepil, şunları kaydetti: “Scarione kararı teknik bir karar. Umudumuz onun bir yere gitmesiydi ama olmadı. Ghilas’ın da performans ve takımla uyumunu göremedik. Ghilas’ın daha iyi performans göstereceğini düşüyorduk. İki kamp sonucunda bu durumu görünce kadroyu buna göre şekillendirdik. Ghilas’ın transfer olamaması bizim için zarardır. Maddi açıdan ek külfet getirdi. Esas senemiz stadın açıldığı sene olacak.”

“Halil ile konuşacağız”

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Halil Akbunar’ın performansının arttığına değinen Sepil, “Sezon arasında oturup konuşacağız. Önemli olan oyuncuların hakkını vermek. Bizim o konuda bir sıkıntımız olmaz. Bu kadar genç, takımın kaptanı olmuş bir oyuncunun gitmesi kolay olmaz. Halil’in de zaten Göztepe’den ve İzmir’den gitmek istemeyeceğini biliyorum.” değerlendirmesini yaptı.