Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101852
ALTIN
182.922
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8427
EURO
5.1310
banner138

Cavaliers'ın rakibi Celtics

Doğu Konferansı yarı final beşinci maçında Philadelphia 76ers'ı 114-112 yenerek seride 4-1 öne geçen Celtics, finale yükseldi

10 Mayıs 2018 Perşembe 09:22
Cavaliers'ın rakibi Celtics

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off mücadelesinde Philadelphia 76ers'ı 114-112 mağlup eden Boston Celtics, finale yükselen son takım oldu.

NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final beşinci maçında Boston Celtics, sahasında Philadelphia 76ers'ı 114-112 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve finalde Cleveland Cavaliers ile eşleşti. Ev sahibi ekipte Jayson Tatum 25, Jaylen Brown 24 sayılık performanslarıyla galibiyete önemli katkıda bulundu.

Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova, 17 dakika süre aldığı karşılaşmada 9 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle oynadı. Dario Saric 27 sayı, 10 ribaunt, Joel Embiid de 27 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol LigiBoston CelticsDoğu KonferansıErsan İlyasovaNBAPhiladelphia 76ers
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arda, İspanya'da da gündemde
Arda, İspanya'da da gündemde
Trabzon'a Avrupa yolu da kapandı
Trabzon'a Avrupa yolu da kapandı
Efsane Bursaspor’dan ayrılıyor
Efsane Bursaspor’dan ayrılıyor
İlhan Cavcav sezonunda büyük hüsran
İlhan Cavcav sezonunda büyük hüsran
Galatasaray'dan Akhisar'a kutlama
Galatasaray'dan Akhisar'a kutlama
Kazançları: 8,5 milyon avro
Kazançları: 8,5 milyon avro
Paşa'nın rakibi Gençlerbirliği
Paşa'nın rakibi Gençlerbirliği
Göztepe, Konya deplasmanında
Göztepe, Konya deplasmanında
Bu maçtan şampiyonluk geçiyor
Bu maçtan şampiyonluk geçiyor

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim