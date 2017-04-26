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Cavani'nin yanına Aubameyang

PSG başkanı Nasser El-Khelaifi, adeta bir devrim yapmaya hazırlanıyor

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Cavani'nin yanına Aubameyang

Edinson Cavani ile sözleşme yenileyen PSG'nin bir diğer hücumcu hedefi ise Dortmund'un yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang olacak. AS'ın haberine göre Fransızlar, bu transfer için en az 100 milyon Euro'yu gözde çıkaracak. Haberde, PSG'nin Aubameyang'tan sonra ilgilendiği en ciddi ismin ise Sevilla'da forma giyen kanat oyuncusu Vitolo olduğu da ifade edildi. AS, PSG'nin Alexis ve Jordi Alba gibi isimlerle de temas kurmayı hedeflediğini, Pastore, Matuidi, Krychowiak, Ben Arfa, Jesse Sirigu, Aurier gibi isimlerin de ayrılık aşamasında olduğunu yazdı. 

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Anahtar Kelimeler:
FutbolFransaPSGPierre-Emerick Aubameyang
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