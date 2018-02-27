Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
119164
ALTIN
162.161
DOLAR
3.7852
STERLİN
5.2836
EURO
4.6640
banner138

Cavcav'dan anlamlı çağrı

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Bir baba olarak tavsiyem, aileler, veliler çocuklarıyla konuşsun ve konuşmalarını öğütlesin" dedi

27 Şubat 2018 Salı 11:21
Cavcav'dan anlamlı çağrı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, çocuk istismarı konusunda kırmızı-siyahlı ekip olarak hassas davrandıklarını söyledi.

Murat Cavcav, yaptığı açıklamada, kırmızı-siyahlı kulübün altyapıya verdiği öneme dikkati çekerek, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde her gün binlerce çocuğun eğitim aldığını dile getirdi. Gençlerbirliği Kulübünün, altyapısında yetiştirdiği gençlerle Türk futbolunun kaynağı olduğunu ifade eden Cavcav, "Şu an A takımımızda, altyapımızdan yetişen kaptanlarımız Uğur Çiftçi ve Ahmet Oğuz'un dışında 4-5 futbolcumuz daha var. Bu futbolcu arkadaşlarım çocuk yaşta bu tesise geldiler ve hepsi 10 yılı aşkın süredir evleri kadar burada da zaman geçiriyorlar." dedi.

Kırmızı-siyahlı takımın tesislerinin özellikle hafta sonları çocuklar ve velileriyle şenlik alanına döndüğünü aktaran Cavcav, "Hafta sonları tesiste bu şenliği gördüğümde çok mutlu oluyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Öyle saf öyle temizler ki insan bakmaya kıyamıyor." diye konuştu. Son günlerde çocuk istismarına ilişkin gazete ve televizyonda haberleri gördüğünü vurgulayan Cavcav, "İnsanın kanı donuyor. Ben de bir babayım. Her gün çocukların cıvıl cıvıl sesleriyle spor yaptığı bir futbol kulübünün başkanıyım. Çocuk istismarı en hassas olduğumuz konudur. Kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

"Annem babam ne der korkusu"

Çocukların bir çok şeyi "annem babam ne der" korkusuyla saklayabileceğine dikkati çeken Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı: "Televizyonda, gazetede görüyorum 'çocuk susar, sen susma' çağrıları yapılıyor. Çocuklara her şeyi anlatabileceklerini öğretmeliyiz. Anlattıkları zaman da 'kol kırılır yen içinde kalır' demeden gerekeni hem de hiç vakit kaybetmeden yapmalıyız. Çocuklar yapamaz ama bizler yapabiliriz. Bu konudaki büyük sorumluluğumuzu unutmamalıyız. Bir baba olarak tavsiyem, aileler, veliler, çocuklarıyla konuşsun ve konuşmalarını öğütlesin. Güven tesis etmek anne baba olarak en başta bizim görevimiz. Bu çirkin hadiseleri bir daha toplum olarak yaşamamamız en büyük temennim."

AA

Anahtar Kelimeler:
çocuk IstismarıGençlerbirliğiMurat CavcavSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Neymar, Real'e karşı yok
Neymar, Real'e karşı yok
Heyecan doruk yaptı
Heyecan doruk yaptı
Bu kez sahada koşacak
Bu kez sahada koşacak
Rodallega, Beşiktaş'ı seviyor
Rodallega, Beşiktaş'ı seviyor
Ezeli rakiplere futbol dersi verdi
Ezeli rakiplere futbol dersi verdi
2013'ten sonra ilk
2013'ten sonra ilk
3 hafta sonra 3 puan
3 hafta sonra 3 puan
Stancu antrenmanda yer almadı
Stancu antrenmanda yer almadı
Alanya'ya Karaman aşısı tutmadı
Alanya'ya Karaman aşısı tutmadı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim