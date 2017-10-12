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Cavcav'dan transfer çıkışı

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "İyi transferler yaptığımızı söyledim, her zaman da söyleyeceğim" şeklinde konuştu

12 Ekim 2017 Perşembe 13:40
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Cavcav'dan transfer çıkışı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Murat Cavcav, sezon öncesi yapılan transferlerle ilgili, "İyi transferler yaptığımızı hep söyledim, söylemeye de devam edeceğim." dedi.

Murat Cavcav, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecekleri maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'yi Avrupa'da iyi bir şekilde temsil eden Beşiktaş ile karşılaşacaklarını belirten Cavcav, siyah-beyazlı ekibe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlarda başarılar diledi.

Beşiktaş karşılaşması öncesinde camia olarak kenetlenmeleri gerektiğine vurgu yapan Cavcav, "Tüm taraftarımızın bu maçta bize destek vermesini arzu ediyorum. Beşiktaş'ın güçlü bir kadrosu var ama bizim de kadromuz güçlü. Futbolcu arkadaşlarımın bu maçta gerçek gücünü sahaya yansıtacağına canıgönülden inanıyorum." diye konuştu. Ligde kolay maçın olmadığını dile getiren Cavcav, "Futbolcularımın her zaman yanındayım, arkasındayım. İyi transferler yaptığımızı söyledim, her zaman da söyleyeceğim. İnşallah Beşiktaş maçında bu oyuncular, gerçek kimliklerini ortaya koyarak iyi bir mücadele sergileyecek." ifadelerini kullandı. Teknik direktör Mesut Bakkal ve futbolcularla görüştüğünü, çalışmaların iyi gittiğini aktaran Cavcav, şunları söyledi: "Beşiktaş, güçlü bir camia ve güçlü bir takım. Kadrosu geniş ve yetenekli oyunculardan kurulmuş bir ekip. Biz de güçlü bir takımız. İnşallah yarın oynayacağımız maçta gerçek gücümüzü göstereceğiz. Oyuncularımla maç öncesinde de konuşacağım. Kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah bu maçla çıkış yakalayacağımızı düşünüyorum." Süper Lig'de henüz 34 maçın 7'sinin geride kaldığını, oynanacak daha çok karşılaşma olduğunu kaydeden Cavcav, "Birkaç galibiyet aldığımızda Gençlerbirliği gerçek kalitesini ve gücünü gösterecektir. Panik yapmaya hiç gerek yok." şeklinde görüş belirtti.

Mesut Bakkal'dan transferlere destek

Teknik heyet ve futbolculara güvendiğini vurgulayan Cavcav, şöyle devam etti: "İyi oyuncular aldığımızı düşünüyorum. Hepsi de kaliteli oyuncular. Gerçek güçlerini, kalitelerini oynadıkları futbolla gösterecekler. Bunlardan kimsenin şüphesi olmasın. Hocamız Mesut Bakkal ile de görüşüyorum. Kendisi de yapılan transferlerin doğru olduğunu ama uyum süreçlerinin uzun sürebileceğini söyledi. Bunlar doğal, futbolda olabilecek şeyler. Biz her şeyin üstesinden gelebilecek güçte ve kapasitede bir takımız." Beşiktaş müsabakasının kendileri açısından önemine dikkati çeken ve "çıkış karşılaşması" olarak nitelendiren Murat Cavcav, "Ligde her maç önemli ama taraftarımızın bu karşılaşmada yanımızda olup bizi desteklemelerini rica ediyorum. Gelsinler, bizi desteklesinler. Bu desteğe şu anda Gençlerbirliği Kulübünün ihtiyacı var." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Son Güncelleme: 12.10.2017 13:49
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SÜPERLİGSüper LigMurat CavcavGençlerbirliğiFutbolBeşiktaş8. Hafta
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