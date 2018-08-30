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Çaykur Rizespor’da hedef galibiyet

Çaykur Rizespor’un defans oyuncusu Mehmet Uslu, ligdeki ilk galibiyetlerini Antalya’da almak istediklerini söyledi

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:43
Çaykur Rizespor’da hedef galibiyet

Spor Toto Süper Lig’de hafta sonu deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor’un defans oyuncusu Mehmet Uslu, ligdeki ilk galibiyetlerini Antalya’da almak istediklerini söyledi. Mehmet Uslu, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ilk iki haftasında istedikleri oyunu oynadıklarını kaydetti.

‘İlk galibiyeti istiyoruz’

Kendi sahalarında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile oynadıkları maçta beklentilerin altında kaldıklarını ifade eden Uslu, şöyle devam etti: “Aldığımız bir puan sevindirici diye bakıyoruz ama onun akabinde oynadığımız ilk iki haftada en azından dört puan bizim için çok büyük avantaj olacaktı. Lige yeni çıkmış bir takımız. Çok transfer geldi. Uyum süreci ve sezon başı olması birer etken. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Bizim de hedefimiz Antalyaspor deplasmanında ilk galibiyetimizi almak.”

‘Uyum süreci olacak’

Uslu, transfer döneminin devam ettiğini belirterek, “İster istemez bir uyum süreci oluyor. Herkes farklı kıtalardan geliyor. Anlaşmamız biraz zaman alabilir. Biz bu uyum sürecini en iyi şekilde atlatıp sahada sonuca yansıtmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Gol atma konusunda problemleri olmadığını vurgulayan Uslu, “Üç maçta 3 gol attık. Savunma anlamında biraz sıkıntılarımız var. Çok kırılgan bir takımız. Bu, geçen seneden itibaren devam ediyor. Maçlara puan puandır mantığıyla bakıyoruz. Daha yukarıları ve galibiyetleri hedefliyoruz. İyi bir takım olduğumuza inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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