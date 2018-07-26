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"Cazip bir teklif gelirse gidebilir"

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, "Abdülkadir Ömür'e resmi teklif geldi. Yalnız abartılı rakamlara ulaşmış değil" dedi

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:44
"Cazip bir teklif gelirse gidebilir"

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, genç oyuncuları Abdülkadir Ömür'e resmi teklif geldiğini ancak bu teklifin abartılı rakamlara ulaşmış olmadığını söyledi.

Sümer, yaptığı açıklamada, oyuncu transferi konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bir kısım temaslar var. O temasları sağlayabilecek arzu ve ihtiyaç da var. Şu anda sonuç olduğunu söylemek zor. Bugünden sonra 1-2 oyuncu kadromuza katacağımızı umuyorum." dedi.

İran'ın İstiklal Kulübünden stoper oyuncusu Majid Hosseini konusunda da transfer görüşmelerinin sürdüğünü ifade eden Sümer, "Hosseini'nin transferi olabilecek gibi gözüküyor. Ama transfer an ve an o kadar değişebiliyor ki o bakımdan çok umutlu bir ifade kullanmıyoruz. Oyuncunun transferi konusunda bağlantımız, görüşmelerimiz sürüyor. Trabzonspor, lige başlayana kadar bir şekilde stoper oyuncusu alacak, olmazsa kendi içinden uygulayacak." diye konuştu.

Gelen teklifler

Sümer, Benfica'nın talip olduğunu genç oyuncuları Abdülkadir Ömür'ün transferine ilişkin ise "Abdulkadir Ömür'e resmi teklif geldi. Yalnız abartılı rakamlara ulaşmış değil. Ben oyuncunun şimdi böyle nereye verildiğini hangi şartlarda verildiğini, veya verilmediği takdirde ihtiyaçların nasıl çözüldüğüne bakarak değerlendirme yapılması gerektiğine inanıyorum. Ama gönlüm Abdülkadir'in kalmasından yana." değerlendirmesinde bulundu. Genç oyuncuya teklifin cazip bir noktaya ulaşması halinde de Sümer, "O zaman Trabzonspor'un mevcut durumuna göre iyi bir değerlendirme yapacağını düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı ile görüşme

Sümer, Trabzonspor'un genç oyuncuları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı ile bir araya geleceğini söyledi. Ekonomik anlamda Trabzonspor ile görüşeceğini açıklayan Yusuf Yazıcı ile bir araya geleceğini ifade eden Sümer, "Yusuf ile konuşacağız. Abdülkadirle de görüşeceğim. Kalkıp kendi düşüncemizle hareket edecek halimiz yok. Kurumsal ele alınması gereken bir mesele. Yusuf ve Abdülkadir devam edecek gibi kulüp bir kısım değerlendirmeler içinde." şeklinde konuştu.

Sümer, Meksika’nın Tijuana takımıyla transfer görüşmesi yapmak için kamptan ayrılan Kolombiyalı oyuncu Castillo konusunda şu ana kadar olumsuz bir dönüş olmadığını, bu transferin de gerçekleşeceğini düşündüklerini sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2018 13:47
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSpor Toto Süper LigFutbol
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