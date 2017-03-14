Çebi'den Jesus açıklaması

Ajansspor'a konuşah Çebi, "Sporting Lizbon'un teknik direktörü Jorge Jesus'la anlaştığımız yönündeki iddia hiçbir şekilde doğru değil. İlgimiz olmadı. Kesinlikle hayır" dedi. Şenol Güneş'le sözleşme yenileme konusunda herhangi bir görüşme yapılıp yapılmadığı yönündeki konuyla ilgili olarak ikinci başkan, "Bu konuyu şimdi konuşmuyoruz. Zamanı değil. Olympiakos maçına kanalize olduk. Olympiakos'tan daha iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Sonuçta maça çıktığınızda nasıl bir oyun oynadığınız ve nasıl bir performans gösterdiğiniz önemli. Temenni ediyorum ki Olympiakos'u eleyeceğiz. Bizim hedefimiz daha yukarısı. Hedefimiz Avrupa Ligi kupasını almak. Onun için Olympiakos'u elemek zorundayız. Umarım planlarımız bozacak bir sonuç olmaz. biz onlardan daha iyiyiz" şeklinde konuştu.