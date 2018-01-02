Çebi'ye 45 gün ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi PFDK'ya sevk edildiBeşiktaş'ta en istikrarlı Fabricio, en golcü Cenk TosunBeşiktaş'ın Antalya kampı yarın başlayacakBeşiktaş kupada avantajı kaptıBeşiktaş, Vodafone Park'taki 100. golünü kutladıOğuzhan Özyakup'un adı futbol sahasına verildi TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı Çebi'ye 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verdiği bildirildi. PFDK'nın Antalyaspor futbolcusu Maicon Marques'e 3 maç men ve 13 bin lira, Osmanlıspor futbolcusu Anıl Karaer'e de 2 maç men cezası uyguladığı belirtildi.

Antalyaspor'a da 13 bin 500 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.