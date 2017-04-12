"Çekindiklerini duyuyorum, hoşuma gidiyor"

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Olympique Lyon ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Fransa'ya gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Lyon'a giden kafilede, Trabzonspor ile oynanan lig maçında sakatlanan Ricardo Quaresma ve kırmızı kart cezalısı Vincent Aboubakar yer almadı. Kulüp ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık ettiği kafileye Caner Erkin de dahil edildi. Siyah-beyazlılar bu akşam Lyon Stadı'nda yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş de antrenman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.





Beşiktaş, Lyon'da

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla yapacağı karşılaşma için bu ülkeye geldi. Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezalısı Vincent Aboubakar ile sakatlığı bulunan Ricardo Quaresma, Lyon kadrosunda yer almadı. Beşiktaşlı futbol cuları ve teknik heyeti, 100 kadar siyah-beyazlı taraftar coşkulu bir şekilde karşıladı. Siyah-beyazlı takımın kafilesi, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

Çebi: "Geldiğimiz gibi dönelim"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, coşkulu bir şekilde Lyon'a geldiklerini ve aynı şekilde İstanbul'a dönmeyi amaçladıklarını söyledi. Çebi, yaptığı açıklamada, yarın keyifli, kazasız ve belasız bir maç olmasını dileyerek, "Geldiğimiz gibi dönelim. Birinci amacımız bu. Lyon iyi bir takım, Beşiktaş da iyi takım. Sonuç itibarıyla iki iyi takım oynayacak. Erken final olacak. Beşiktaş'tan çekindiklerini duyuyorum. Bu da hoşuma gidiyor." dedi. Beşiktaş'ın artık eskisi gibi olmadığını vurgulayan Çebi, "Her yabancı takım bizden çekiniyor. Bizim için keyif verici bir durum." ifadelerini kullandı. Taraftarların maça yoğun ilgi göstermesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti: "Taraftarın desteğini alan Beşiktaş her zaman başarılı olmuştur. Türkiye'de bu böyle, burada da böyle olacaktır. Beşiktaş taraftarlarının Lyon'a gelip de maçı izlemesi bize gurur verir. 25 bin taraftar az sayı değil. Bu kadar taraftarın gelip, maçı seyretmesi Beşiktaş'ın büyüklüğünü gösterir."

Beşiktaş, yarı final için avantaj peşinde

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihi maçlarından birini yarın yapacak. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar çıkmayı başaran siyah-beyazlı takım, yarı finale yükselme yolunda avantaj sağlamak için Fransa'nın Olympique Lyon takımının karşısına çıkacak. İki takım arasındaki mücadele, TSİ 22.05'te Lyon Stadı'nda oynanacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Javier Rodriguez ve Pau Cebrian Devis üstlenecek. Teodoro Sobrino'nun dördüncü hakem olacağı mücadelede, Carlos Gomez ile Jesus Gil Manzano ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

Aboubakar cezalı

Beşiktaş'ta cezalı Vincent Aboubakar, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımın son 16 turunda Olympiakos ile İstanbul'da oynadığı maçta rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören ve UEFA tarafından 3 maçla cezalandırılan Aboubakar, Olympique Lyon karşısında oynayamayacak. Olympique Lyon'da ise Maxime Gonalons, cezası nedeniyle yarın takımını yalnız bırakacak.

Sınırdakiler

Çeyrek final ilk maç öncesi iki takımda da kart sınırında oyuncular bulunuyor. Beşiktaş'ta oynamaları halinde Marcelo Guedes, Oğuzhan Özyakup ve Caner Erkin yarın kart görmeleri durumunda rövanş mücadelesinde cezalı duruma düşecek. Fransa temsilcisinde ise Maxwel Cornet, Sergi Darder, Rafael ile Lucas Tousart, kart sınırında yer alıyor.

Quaresma henüz antrenmanlara başlamadı

Siyah-beyazlı ekibin Trabzonspor ile yaptığı maçta sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Ricardo Quaresma da henüz takıma katılamadı. Takımla çalışmalara başlamayan Portekizli oyuncunun oynayıp oynamayacağı bu akşamki idmanın ardından belli olacak. Beşiktaş, hazırlıklarını maçın oynanacağı Lyon Stadı'nda bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.