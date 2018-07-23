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"Çekişmeli bir eşleşme olacak"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, "Benfica da kuradan memnun değil. Çekişmeli bir eşleşme olacak. İki iyi takım karşılaşacak" ifadelerini kullandı

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:02
"Çekişmeli bir eşleşme olacak"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşmeleriyle ilgili, "Benfica da kuradan memnun değil. Çekişmeli bir eşleşme olacak. İki iyi takım karşılaşacak." dedi.

Fenerbahçe, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti. Kura çekimi törenine katıldıktan sonra açıklamada bulunan sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, "Herkes zor bir kura çektiğimizi söyleyebilir. Büyük taraftarı ve güzel bir stadı olan güçlü bir takım. Geçen yıl Porto'ya karşı son maçlarda şampiyonluğu kaçırdılar." ifadelerini kullandı.

"Bizim için en önemli avantaj, ikinci maçı evimizde oynamamız." diyen Comolli, "Evimizde oynadığımızda seyircimiz büyük bir fark yaratabilir." şeklinde konuştu. Comolli, "Benfica da kuradan memnun değil. Çekişmeli bir eşleşme olacak. İki iyi takım karşılaşacak." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos'ta, ikinci maçlar ise 14 Ağustos'ta oynanacak.

AA

Son Güncelleme: 23.07.2018 17:05
Anahtar Kelimeler:
Damien ComolliFenerbahçeUEFAUEFA Şampiyonlar Ligi
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