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Celtic'in serisi 56 maç sürdü

İskoçya'da namağlup unvanını 56 maç boyunca koruyan Celtic, Avrupa liglerindeki en uzun yenilmezlik serilerinden birine imza attı

19 Aralık 2017 Salı 12:25
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Celtic'in serisi 56 maç sürdü

Son 6 yıldır şampiyonluk ipini göğüsleyen Celtic'in İskoçya Premier Lig'deki yenilmezlik serisi, 56 karşılaşma sürdü. Celtic'in serisi, Ronny Deila'nın teknik direktör olduğu 15 Mayıs 2016'da ligin son haftasında 7-0 kazandıkları Motherwell mücadelesiyle başladı.

2016-17 sezonu öncesi göreve gelen Brendan Rodgers yönetiminde 55 lig karşılaşmasından namağlup ayrılan yeşil-beyazlı kulübün serisi, 17 Aralık 2017'de Hearts'a 4-0 kaybettiği 19. hafta maçıyla son buldu. Celtic böylece St. Johnstone'a 2-1 yenildiği 11 Mayıs 2016'dan sonra ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı. UEFA kayıtlarına göre, Celtic bu performansıyla Avrupa liglerindeki en uzun yenilmezlik serileri listesinde 12. sırayı aldı. İskoç kulübü, 1976-1978 yıllarında Portekiz liginde 56 maç boyunca bileği bükülmeyen Benfica ile 12'nciliği paylaştı.

Fakat yeşil-beyazlı futbolcular, 1915-1917 yıllarındaki Celtic kadrosunun elinde tuttuğu kulüp rekorunu kırmayı başaramadı. O dönem üst üste 62 karşılaşma kaybetmeyen Celtic, Avrupa liglerindeki 4. en uzun yenilmezlik serisinin de sahibi.

Rekor Steaua Bükreş'te

Alman kulübü Bayern Münih'in 2012-2014 yıllarındaki 53 maçlık serisinden beri Avrupa liglerindeki en etkileyici performansın sahibi Celtic, rekorun oldukça uzağında kaldı. Çünkü rekoru, 104 karşılaşmayla Romanya'nın Steaua Bükreş takımı elinde tutuyor.

Beşiktaş'ın 48 maçlık serisi

Beşiktaş, 7 Nisan 1991 ile 6 Aralık 1992 tarihlerinde üst üste 48 karşılaşma boyunca kaybetmeyerek Türkiye liginin rekorunu kırdı. Siyah beyazlılar, 1990-91 sezonunun 26. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildikten sonra 1991-92 sezonunu mağlubiyetsiz kapattı. Beşiktaş, 48 maçlık namağlup unvanını, sonraki sezonun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek kaybetti.

AA

Son Güncelleme: 19.12.2017 12:53
Anahtar Kelimeler:
Yenilmezlik SerisiSteaua BükreşSporFutbolCeltic
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