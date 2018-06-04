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Cengiz'den taraftara teşekkür

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, alışveriş organizasyonuna gösterilen ilgi nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti

04 Haziran 2018 Pazartesi 16:30
Cengiz'den taraftara teşekkür

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "GreyWeekend" adı altında düzenlenen alışveriş organizasyonuna gösterilen ilgi nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

Kulübün internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımlayan Mustafa Cengiz, GSStore mağazalarında yaşanan yoğunluk ve yüksek satış rakamlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cengiz, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Mağazalara koşun, diye verilen bir işareti, kıvılcıma, giderek ateş topuna dönüştüren, dünyada görülmedik bir sahiplenme ile mağazalara, sokaklara, Galatasaray'ına mali destek için dökülen, 3 günde, YellowFriday organizasyonunda olduğu gibi stokların büyük kısmını eriten, günlük bazda değerlendirildiğinde, dünya spor kulüpleri mağaza satış rakamlarını geçen, tüm spor kulüplerine örnek olan, dünyanın en büyük taraftarını saygı ve sevgi ile selamlayarak teşekkür ediyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayGreyWeekendMustafa CengizSÜPERLİG
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