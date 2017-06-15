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Cengiz için sürpriz Fransız ilgisi

Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, "Cengiz için iddia edildiği gibi bir kulüple anlaşmış değiliz. Şu ana kadar bize gelen resmi bir teklif de yok" diye konuştu

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Cengiz için sürpriz Fransız ilgisi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, genç oyuncuları Cengiz Ünder'in en az 1 yıl daha Medipol Başakşehir'de kalacağını söyledi.

Saral, yaptığı açıklamada, adı İngiliz ve Fransız kulüpleri ile anılan Cengiz Ünder'in takımın önemli isimlerinden biri olduğunu belirterek, "Cengiz geçtiğimiz yıl çok iyi bir performans gösterdi ve kalitesini ortaya koydu. Tabii ki bu performans, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti ama Cengiz 1 yıl daha Medipol Başakşehir'de kalacak." dedi. Cengiz'in Avrupa'nın önemli kulüplerinin izleme ekipleri tarafından takip edildiğini kaydeden Saral, şöyle konuştu: "Cengiz genç ve yetenekli bir oyuncu, A Milli Takım'da da forma giyiyor. Cengiz için iddia edildiği gibi bir kulüple anlaşmış değiliz. Şu ana kadar bize gelen resmi bir teklif de yok. Yalnızca Fransa'nın Lille Kulübünün izleme ekibi, sezon içinde bizden bilgi almıştı o kadar. Manchester United ve Tottenham iddiaları da doğru değil." Mustafa Saral, Cengiz'in gelişimi devam eden bir oyuncu olduğunu belirterek, "Hocamız da onun gelişimi ile yakından ilgileniyor. Önümüzde Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları bulunuyor. Bu maçlarda güçlü bir kadro ile sahada olmak istiyoruz. Cengiz'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yılımızda bizimle olması gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

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