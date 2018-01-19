Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115549
ALTIN
162.920
DOLAR
3.7969
STERLİN
5.2615
EURO
4.6484

Cengiz, Özbek'e karşı

Galatasaray, yarın 100. dönem yönetimini seçmeye hazırlanırken, 19. olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirecek. Galatasaray'da erken seçim kararı alan başkan Dursun Özbek, koltuğunu korumak için Mustafa Cengiz ile yarışacak

19 Ocak 2018 Cuma 17:21
13 Okunma
Cengiz, Özbek'e karşı

Galatasaray Kulübü, yarın gerçekleştirilecek genel kurulda 100. dönem yönetimini seçmeye hazırlanırken, tarihinin 19. olağanüstü seçimine imza atacak.

Galatasaray Kulübünün 36. başkanı olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde göreve gelen Dursun Özbek, 3 yıllık görev süresinin dolmasına 4 ay kala erken seçime gitme kararı alarak genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığı için Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz yarışacak. Kulübün 36. başkanı unvanını Dursun Özbek elinde bulundururken, seçilmesi durumunda Mustafa Cengiz, 37. başkan olacak.

Son 6 yıl içinde 4. olağanüstü seçimli genel kurulunu düzenleyecek sarı-kırmızılı kulüp, tarihinde de bunu 19. kez tekrarlayacak. Toplamda 100. dönem genel kurulunu düzenleyecek olan sarı-kırmızılı kulüp, 1926, 1931, 1932 (3 kez), 1934 (2 kez), 1935, 1939 (3 kez), 1950, 1968, 1975, 2001, 2011, 2013 ve 2014 yıllarının ardından 19. kez başkanını olağanüstü seçimli genel kurulda belirleyecek.

Rekor Ali Sami Yen'de

Sarı-kırmızılıların 113 yıllık tarihinde şimdiye dek 36 farklı kişi başkanlık yaparken, kulübün kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Sami Yen, en uzun süre bu görevde kalan isim konumunda bulunuyor. Galatasaray'da 1905-1918 tarihlerinde üst üste 13 yıl süreyle başkanlık görevini üstlenen Ali Sami Yen, 1925 yılında 1 yıl daha bu görevi yaparak sarı-kırmızılı kulüpte toplam 14 yıl başkanlık görevini sürdürdü.

AA

Son Güncelleme: 19.01.2018 17:22
Anahtar Kelimeler:
Olağanüstü Genel KurulMustafa CengizGalatasarayDursun Özbek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vida'nın lisansı çıkarıldı
Vida'nın lisansı çıkarıldı
Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi
Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi
Novak'tan 2,5 yıllık imza
Novak'tan 2,5 yıllık imza
Sağlam'a İran'da coşkulu karşılama
Sağlam'a İran'da coşkulu karşılama
Şimdi moda Giresunspor
Şimdi moda Giresunspor
İşte ikinci yarının ilk hafta programı
İşte ikinci yarının ilk hafta programı
Fener, açılışı Göztepe ile yapacak
Fener, açılışı Göztepe ile yapacak
Galatasaray'da seçim zamanı
Galatasaray'da seçim zamanı
Göztepe, Kadıköy'de puan peşinde
Göztepe, Kadıköy'de puan peşinde

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim