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"Cenk, Beşiktaş'taki gibi değil"

Everton'da son iki maçtır onbirdeki yerini Oumar Niasse'a kaptıran Cenk Tosun hakkında menajer Sam Allardyce açıklamalarda bulundu

04 Şubat 2018 Pazar 14:32
"Cenk, Beşiktaş'taki gibi değil"

Everton menajeri Sam Allardyce, deplasmanda Arsenal'a 5-1 yenildikleri maçın ardından Beşiktaş'tan rekor bir bedelle transfer ettikleri Cenk Tosun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli menajer, 78. dakikada Oumar Niasse'ın yerine oyuna dahil olan milli futbolcu için, "Performansı henüz Beşiktaş'taki gibi değil" ifadelerini kullandı. Cenk'le ilgili olarak, "Pasları gayet iyi, ancak oyunu tutma konusunda sorunlar yaşıyor" değerlendirmesinde bulunan Allardyce, "Bu da oyunun hızı ve fizikselliğiyle alakalı bir şey. Bu sorun, özellikle Ocak ayında gelen her oyuncu için normal bir durum" şeklinde konuştu.

Milli futbolcuyu ilk 11'de başlatmama nedenini bu şekilde açıklayan İngiliz menajer, bununla birlikte Cenk'in eski performansına kavuşacağından emin olduğunu belirtirken, milli futbolcuya şimdilik zaman tanıdığını da sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 04.02.2018 14:32
Anahtar Kelimeler:
Sam AllardyceCenk TosunEvertonIngiltereFutbol
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