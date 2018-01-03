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"Cenk'e 35 milyon avro teklif geldi"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Everton'ın teklifi var ama Çin'den 35 milyon avro teklif geldi, fakat gündeme getirmedik. Cenk'in oynama isteği de bizim için önemli" dedi

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:42
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"Cenk'e 35 milyon avro teklif geldi"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İngiltere temsilcisi Everton'a transferi gündemde olan Cenk Tosun'a Çin'den 35 milyon avro teklif geldiğini söyledi.

Vodafone Park'ta Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın basına tanıtımı için düzenlenen törende medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Fikret Orman, Cenk Tosun'un transferiyle ilgili olarak şöyle konuştu: "Beşiktaş ciddi bir kurumdur. Bütün hareketleri, bütün adımları ciddiyet üzerine gider. Bunlar uluslararası futbol ve ticaret kurallarına uygun ilerler. Beşiktaş'ın oyuncularına teklif gelmesi normal. Basında çıkan 'Beşiktaş fiyat arttırıyor.' haberleri gerçek dışıdır. Sözlerimiz ve eylemlerimiz aynı ciddiyettedir. Everton'ın teklifi var ama Cenk Tosun'a Çin'den 35 milyon avro teklif geldi, fakat gündeme getirmedik. Cenk'in oynama isteği de bizim için önemli."

Beşiktaş'ın transferde kendi stratejisi doğrultusunda hareket ettiğini belirten başkan Orman, şunları kaydetti: "Cenk Tosun'un geleceği bizim için önemli. Bunlar kulüpler arasında görüşülür. Tatilde olduğum için görüşmeleri Ahmet Nur Çebi götürdü, görüşmeler devam ediyor. Hayırlı ise olur hayırlı değilse olmaz. Bu işe Cenk'i satacağız diye başlamadık. Bizim de sezon sonu hedeflerimiz var. Kendi stratejimize göre hareket ediyoruz. İstediğimiz şartlar oyuncu ve bizim lehimize olursa sonuçlanır. Biten bir şey yok."

Vida transferiyle birlikte siyah-beyazlı takımdaki yabancı futbolcu sayısının 15 olduğunu ve takımdan ayrılan olup olmayacağı şeklindeki bir soruya Orman, "UEFA listesine 14 oyuncu bildireceğiz. Takımda şans bulamayanların oynaması isteğim var. Önümüzde uzun bir süreç var." şeklinde cevap verdi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, ikinci başkan Ahmet Nur Çebi'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasıyla ilgili olarak, "(Ceza neden verildi?) diye sordum, güldük. Alıştık artık, ne diyeyim." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 03.01.2018 14:42
Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolFikret OrmanCenk TosunBeşiktaş
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